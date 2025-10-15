Explosión en Bahía de Guayaquil: Fiscalía revisará el expediente de la investigación

Este 15 de octubre de 2025 hubo un plantón en la Fiscalía del Guayas por liberación del único sospechoso detenido

La Fiscalía General se pronunció sobre el caso del atentado explosivo en La Bahía.

La Fiscalía General del Estado anunció este 15 de octubre de 2025 que revisará el expediente de la investigación del atentado con explosivos registrado en el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil, a inicios de junio de 2025.

Según explicó el Ministerio Público, pese al dictamen abstentivo del fiscal de primer nivel, la ratificación de su decisión por parte del Fiscal Provincial y el pronunciamiento de sobreseimiento, la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal verificará la sustanciación de la investigación, así como todos los indicios consignados en el respectivo expediente fiscal.

Esta decisión de Fiscalía se enmarca en los constantes reclamos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el reciente plantón de decenas de ciudadanos en la Fiscalía Provincial del Guayas para reclamar ante el sobreseimiento del único detenido por el atentado con explosivos.

El correísmo presentó una denuncia dirigida al Grupo Noboa. El jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, Juan González, anunció que acudirá a la Fiscalía con un caso relacionado con la explosión en la Bahía de Guayaquil, ocurrida en junio de 2025.



Fiscalía justifica su dictamen abstentivo en caso de explosivos en La Bahía

Pese a la decisión de revisar el caso, la Fiscalía General del Estado también ratificó que las actuaciones dentro de esta investigación no han conducido a imputar al único detenido por el atentado con explosivos en La Bahía.

"Tras una investigación técnica, objetiva y exhaustiva iniciada en el marco de un procedimiento flagrante, se emitió (en agosto de 2025) un dictamen abstentivo al no haberse encontrado elementos suficientes que demuestren su participación en el hecho investigado", comentó el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, todas las diligencias practicadas en el caso no determinaron algún tipo de responsabilidad con el único detenido. Los resultados de las diligencias realizadas por el Ministerio Público fueron las siguientes:

Se comprobó la existencia del hecho delictivo (la detonación de un artefacto explosivo) sin que se haya acreditado la participación directa del procesado.

El vehículo Nissan modelo Sentra presuntamente involucrado presentaba duplicidad y alteración de números de identificación, lo que impidió establecer una relación certera con el investigado.

El análisis telefónico descartó vínculos entre el procesado y los números utilizados en actividades de extorsión previas al suceso.

Las versiones de testigos y del entorno laboral confirmaron que el investigado se encontraba en otro lugar al momento de los hechos.

