Explosiones y un carro vinculado a la familia Noboa desatan reclamos de Álvarez

Aquiles Álvarez exige que se investigue nexos entre Iván Ballesteros Chila y la Industrial Molinera, de la familia Noboa

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, denunció el accionar del poder Judicial al liberar al presunto autor de la explosión en el sector de La Bahía.

Tras la denuncia del asambleísta Juan González, jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, sobre un presunto vínculo entre un vehículo de Industrial Molinera, empresa de la familia del presidente Daniel Noboa, y actos terroristas que se han registrado en Guayaquil, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se pronunció en el Palacio Municipal.

El burgomaestre se unió a la denuncia del asambleísta sobre la liberación de Iván Ballesteros Chila, implicado y presunto autor de la explosión de una bomba en el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil. Él fue liberado tras ser capturado en flagrancia. Esto, porque la Fiscalía provincial del Guayas sostuvo que se abstenía de formular cargos, afirmó González, lo cual fue ratificado por Álvarez.

Álvarez subrayó que Ballesteros está implicado en la primera explosión de bombas en Guayaquil. Hasta la fecha, tres explosiones se han registrado; la última, el martes 14 de octubre, en los exteriores del centro comercial Mall del Sol.

#AHORA | El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mandó tarea al gobernador del Guayas para que resuelva quién está atrás de los atentados de Guayaquil y de la liberación de Iván Ballesteros Chila, implicado en la detonación de explosivos en La Bahía. pic.twitter.com/eQivvMplnN — Diario Expreso (@Expresoec) October 15, 2025

Implicado de la explosión de La Bahía podría estar relacionado con la del Mall del Sol

A su juicio del burgomaestre, Iván Ballesteros Chila podría estar vinculado con la última explosión registrada. “Yo tengo serias dudas de que Iván B. (Balladares), por supuesto que siga trabajando con ese grupo terrorista, que tiene mucho que ver con todas las bombas, con todas las bombas; no tengo ninguna duda”.

Es por eso por lo que, ante las denuncias presentadas, una por los comerciantes de La Bahía y la otra del asambleísta, el alcalde afirmó que “nos vamos a sumar como muy ilustre Municipio de Guayaquil”.

Exige respuestas a gobernador del Guayas

Además, el alcalde se refirió a lo dicho por Humberto Plaza. “Él dijo que los ladrones los iban a buscar así sea bajo las piedras. Bueno, señor gobernador, aquí había un presunto autor, con muchísimos elementos de convicción y que no estuvo nunca bajo las piedras. Se lo encontró; estuvo preso y desde el 4 de junio al 15 de julio lo dejaron libre porque la Fiscalía se abstuvo de acusar”.

Además, “si usted quiere demostrarle a los guayaquileños, así como ayer de forma histriónica lo dijo, de que quiere coger a los pillos y a los narcos y a todos los GDO, lo primero que tiene que hacer para despejar todas estas dudas puercas y asquerosas e ir a ver a Iván B. (Ballesteros) y que nos cuente a los guayaquileños si es que tiene un nexo con la persona que se bajó del carro de Industrial Molinera, (de placas) GRY-3452.

Espera respuestas

Por lo que señaló que buscaba las respuestas a:

¿Quién maneja el carro?

¿Quién es el chofer del carro?

¿Quién manejaba ese carro a esa hora?

¿Y quién acompañaba el chofer?

Por lo que, hasta no tener respuestas a estas inquietudes, Álvarez sostuvo que “Guayaquil lo único que va a tener son serias dudas y muchísimas incertidumbres. No acusamos, queremos verdades, señor gobernador, exigimos respuestas”.

Por lo que, a su criterio, “el señor gobernador tiene trabajo; de alguna manera se lo hemos facilitado, no va a tener que hacer doble esfuerzo y buscar a alguien abajo de las piedras. Está facilito”, dijo el alcalde en rueda de prensa.

Por otro lado, el burgomaestre denunció que hace 60 días fue la última convocatoria que hizo la Gobernación del Guayas para instalar la mesa de seguridad. “¿Sabe cada cuánto tiempo tiene que darse esa mesa de seguridad en la Gobernación, cada 30”, pero “nunca más nos convocaron.

