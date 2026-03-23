Kevin Amaguaña: "Mi riñón estuvo a punto de explotar"

El creador de contenido fue operado. Su riñón izquierdo ya no funcionaba

El exreportero y creador de contenido Kevin Amaguaña Cabrera se encuentra internado y en proceso de recuperación, tras una operación a la que fue sometido en su riñón izquierdo el jueves de la semana pasada.

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“Tuve que ingresar porque mi riñón ya estaba dañado y no sabía nada. Me ayudó Andrés Guschmer. A través del IESS ingresé a la clínica Guayaquil”, relató.

Kevin contó que hace tres semanas empezó a sentir un dolor fuerte. “Pensé que era algo relacionado con el balón gástrico que me coloqué en 2025, pero no era eso. Desde entonces me he realizado exámenes y tomografías. El riñón izquierdo estaba muy grande, había perdido la forma y podía explotar”.

Según explicó, el problema podría estar relacionado con una intervención anterior. “Al parecer, en 2017 me hicieron la extracción de un cálculo y ahí algo pasó, porque no estaba pasando el líquido de forma normal y el riñón ha estado acumulando”, dijo a EXPRESIONES.

Aún no tiene una fecha confirmada de alta. “Creo que será el martes. Confieso que me siento nervioso y tengo dolor. Es una herida de más de 20 puntos”.

En cuanto a su proceso físico, señaló que, gracias al balón gástrico, ha perdido 70 libras.

Durante su recuperación ha recibido la visita de familiares y amigos, entre ellos Jasú, Katty Elisa y Fernanda Gallardo.

“Alguien que me quiere me dijo: ‘las heridas grandes son el milagro que Dios ha hecho en nosotros’. Hoy, más que nunca, lo entiendo. Gracias a todos los que han orado por mí, a quienes han estado presentes y a los que, con un mensaje, me hicieron sentir acompañado. La operación fue larga, pero Dios puso su mano sobre mí y sobre cada uno de los doctores. Tengo una cicatriz que me recordará todos los días la fidelidad de Dios”, expresó.

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