Ariana Grande se suma al elenco de 'La nueva Focker' de la saga 'Meet the Parents'

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ariana Grande actuará en ‘La nueva Focker’ junto a Stiller y De Niro.

El tráiler se presentó en CinemaCon 2026 en Las Vegas.

La cantante interpretará a Olivia Jones, un personaje clave en el conflicto familiar.

La cantante y actriz Ariana Grande se suma a la saga ‘La familia de mi novia’ con la película ‘La nueva Focker’, cuyo primer tráiler fue presentado en CinemaCon 2026 en Las Vegas.

El avance muestra su papel como Olivia Jones, un personaje que desestabiliza la dinámica entre los protagonistas interpretados por Ben Stiller y Robert De Niro.

‘La nueva Focker’ llegará a los cines el 26 de noviembre, marcando el regreso de una de las comedias más populares de los años 2000.

Un regreso esperado con nuevos conflictos

El tráiler confirma que la esencia de la saga se mantiene con situaciones incómodas, tensiones familiares y humor basado en el choque de personalidades. Sin embargo, la llegada de Olivia Jones introduce un giro clave en la historia.

El personaje de Ariana Grande es presentado como una mujer aparentemente perfecta, con habilidades poco comunes, lo que despierta sospechas en Greg Focker, mientras que Jack Byrnes la aprueba sin cuestionamientos, generando un nuevo conflicto central.

Ariana Grande sorprende con su faceta cómica

Uno de los aspectos más comentados del adelanto es el desempeño de Ariana Grande en la comedia. Su personaje no solo aporta frescura, sino que también eleva el nivel de caos dentro de la familia.

Las escenas muestran desde interrogatorios con detector de mentiras hasta momentos de humor físico, donde Olivia demuestra control total de la situación mientras Greg intenta probar que algo no encaja.

El sello clásico de la saga

La película recupera elementos icónicos que hicieron exitosa a la franquicia, como los enfrentamientos incómodos entre yerno y suegro, pero ahora con una nueva dinámica generacional.

Además, el regreso del elenco original, junto con nuevas incorporaciones, busca conectar tanto con el público nostálgico como con nuevas audiencias que descubren la historia por primera vez.

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