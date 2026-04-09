Documental ecuatoriano sobre la Amazonía compite en el Festival Visions du Réel, en Suiza

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Documental sobre comunidades Achuar se presentará en Suiza. Es el primer filme amazónico de su tipo en participar en el encuentro.



La película lleva al espectador en un recorrido por los ríos Pastaza y Kapawari

A bordo de una canoa impulsada por energía solar, Luciano avanza por los ríos Pastaza y Kapawari, en la Amazonía ecuatoriana, mientras el sonido del agua se entrelaza con el canto de las aves y el silencioso vaivén de los caimanes.

Pero su trayecto no es únicamente geográfico: es también una travesía atravesada por sueños, advertencias y encuentros con comunidades que observan con incertidumbre la posible llegada de una carretera que podría fragmentar su territorio ancestral, abriendo una tensión entre su identidad y la modernización que parece querer abarcar todo a su paso.

Esa es la historia que recoge el documental El río de los espíritus, una propuesta fílmica desarrollada entre la fundación Tawna, cineastas y comunidades amazónicas, junto al proyecto Kara Solar, y que ha sido seleccionada para participar en el prestigioso Visions du Réel, uno de los festivales más relevantes del cine documental a escala mundial.

Se trata del primer filme rodado en territorio amazónico ecuatoriano en proyectarse en una vitrina de este tipo, un hecho que los codirectores Sani Montahuano y Nase Lino describen como significativo para sus comunidades. “Nos emociona mucho que se puedan ver nuestras historias en una pantalla internacional, contadas desde nuestras miradas y perspectivas, mostrando nuestras realidades”, señalan.

La película competirá en la Selección Internacional de Mediometrajes y Cortometrajes del festival, con funciones previstas para el 23 y el 25 de abril.

Una trama que se expande

Los directores señalan que la idea inicial de El río de los espíritus surgió con el objetivo de mostrar el desarrollo de las canoas solares en el territorio, pero pronto se expandió hacia una narrativa más amplia.

“Originalmente, queríamos mostrar lo que se estaba haciendo en cuanto a las canoas solares, pero eventualmente el guion fue reinventándose para hablar no solo del recorrido por el río, sino también para contar las historias de los seres que habitan en ellos”, explica Montahuano.

La construcción del guion no partió de una investigación externa, sino de experiencias que forman parte de la vida cotidiana en la selva. “Todas las historias que nosotros creemos existen en realidad en nuestra Amazonía (…) lo que cuenta la película es cómo se vive en nuestras comunidades, es una realidad, no es algo ficticio ni lejano”, señala Lino.

Así, el relato incorpora elementos como los seres del agua, los sueños y las prácticas comunitarias no como recursos narrativos añadidos, sino como parte constitutiva de una forma de comprender el mundo y de relacionarse con el entorno.

Lino añade que la palabra “naturaleza” no existe en el idioma Achuar, ya que en esta cultura no hay una división entre lo humano, las plantas, los elementos o los árboles, sino que todo forma parte de un mismo tejido. Esta concepción permite entender la cosmovisión que atraviesa la película. “Naturaleza y cultura no están divididas en la Amazonía, y vemos que la separación dictada por el mundo occidental está directamente ligada con la crisis climática actual”, afirma.

Hablar de resistencia

El proceso de rodaje se desarrolló durante dos semanas en los ríos y selvas de Morona Santiago. En este período convergieron dos elementos clave: por un lado, capturar desde una mirada subjetiva el mundo onírico y la presencia de los espíritus de la selva y del agua, que forman parte esencial de la cosmovisión amazónica; y por otro, registrar cómo los modos de vida de las comunidades se ven tensionados por lógicas extractivistas que llegan desde fuera.

En ese marco, el equipo decidió profundizar en uno de los ejes del conflicto: la apertura de cerca de 50 kilómetros de vías a través de bosques primarios en territorio Achuar, entre abril de 2022 y abril de 2025, un proceso que, según las comunidades, se realizó sin permisos técnicos ni consulta previa.

El relato incorpora elementos como los seres del agua, los sueños y las prácticas comunitarias de los achuar.Cortesía

“Buscamos tejer una reflexión sobre la relación sagrada entre los Achuar y su territorio, y la amenaza de una carretera que fragmenta la selva y pone en evidencia las tensiones entre las necesidades comunitarias y las promesas del ‘progreso’”, afirma Lino.

A través del recorrido de Luciano, el documental muestra cómo iniciativas como la navegación solar se integran en la vida comunitaria y plantean alternativas frente a los modelos tradicionales de desarrollo, al tiempo que visibiliza las distintas formas de resistencia de pueblos y nacionalidades amazónicas.

Un recorrido por el territorio

Antes de iniciar su recorrido internacional, la película fue presentada en territorio Achuar. Este proceso forma parte de la lógica de trabajo del equipo, que prioriza el diálogo con las comunidades participantes. “Primero grabamos y luego lo mostramos en el territorio, para ver si es aceptado, y después puede circular en otros espacios”, explica Montahuano.

Este ha sido el método de trabajo de los cineastas de Tawna desde su creación en 2017. Sus producciones han formado parte de muestras como Pero la luz será mañana para los más, en el Museo Reina Sofía de España; Brain Forest Quipu, en el Tate Modern del Reino Unido; y Water Pressure: Designing for the Future, en Hamburgo, Alemania. Además, obtuvieron el premio National Geographic Storytellers por su documental Allpamanda.

Tras su paso por Europa, El río de los espíritus continuará su recorrido tanto en circuitos internacionales como en territorios amazónicos del país y en otros espacios de la región.