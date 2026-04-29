EE. UU. emitirá pasaportes con la imagen y firma de Donald Trump

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La Administración de Donald Trump alista una nueva medida para conmemorar el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció el lanzamiento de una edición limitada de pasaportes que, por primera vez en la historia reciente, incluirán la imagen del mandatario y su rúbrica en letras doradas, un hecho sin precedentes en la documentación oficial de viaje del país.

Un diseño conmemorativo y exclusivo

Según declaraciones de Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, estos documentos especiales estarán disponibles a partir de julio. El diseño integra el retrato oficial del segundo mandato de Trump sobrepuesto a una reproducción de la Declaración de Independencia y la bandera nacional. En la página contigua, se exhibirá un grabado del momento histórico de la firma de la emancipación de las trece colonias en 1776.

Pese a las innovaciones estéticas, las autoridades aclararon que el documento mantendrá los estándares internacionales de protección. “Estos pasaportes incluirán arte elaborado específicamente para la ocasión, manteniendo las mismas medidas de seguridad que los hacen los más confiables del mundo”, señaló Pigott.

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La impronta presidencial en bienes públicos

Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de acciones destinadas a grabar la figura del republicano en el aparato estatal. El Departamento del Tesoro ya confirmó la emisión de monedas de un dólar con su efigie, así como billetes que incorporarán su firma, marcando la primera vez que la rúbrica de un mandatario en ejercicio aparece en el papel moneda.

Asimismo, el legado visual de Trump se ha extendido a los pases anuales del Servicio de Parques Nacionales y a la renombrada institucionalidad federal. Desde el cambio de nombre del Instituto de Estados Unidos para la Paz a "Instituto Trump", hasta la creación de los visados homónimos para inversionistas extranjeros, la administración busca consolidar una marca personal en la propiedad y los servicios públicos.

Finalmente, se informó que los nuevos pasaportes podrán ser solicitados por cualquier ciudadano en la Agencia de Pasaportes de Washington, aunque su entrega estará sujeta a la disponibilidad del lote conmemorativo.