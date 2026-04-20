EE. UU. restringe visas a 75 vinculados al Cártel de Sinaloa

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La administración de Donald Trump ha endurecido la ofensiva contra el crimen transnacional. El Gobierno de Estados Unidos anunció una primera oleada de sanciones migratorias dirigidas a 75 individuos identificados como el entorno más cercano del Cártel de Sinaloa. La medida busca asfixiar la logística de grupos que Washington ya cataloga como organizaciones terroristas con operaciones en toda América.

Freno a la red de influencia

Según el Departamento de Estado, el mandatario está empleando "todo el poder" del Estado para desmantelar estructuras narcoterroristas en el hemisferio. Bajo el amparo de la orden ejecutiva 14059, las restricciones de visa alcanzan no solo a mandos operativos, sino también a familiares, socios comerciales y allegados personales de la organización sinaloense, bloqueando sus canales de movilidad internacional.

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El fentanilo en la mira

Estas acciones refuerzan la postura de la Casa Blanca frente al Cártel de Sinaloa, designado formalmente como Organización Terrorista Extranjera.

La denuncia oficial enfatiza que este grupo lidera el tráfico de fentanilo, sustancia que el Ejecutivo estadounidense ha clasificado como un "arma de destrucción masiva" debido a la letalidad y el daño social que provoca en las comunidades de ese país.

Más allá del veto migratorio, el comunicado oficial advierte que esta estrategia busca generar un efecto disuasorio. Al cerrar las puertas del país a las redes de apoyo económico y personal de la agrupación, Washington pretende desincentivar la continuidad de sus actividades ilícitas y debilitar su tejido de complicidades.