Corte Constitucional tramita acción contra reglamento del concurso para Fiscal: esto pidió al CPCCS

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jueza de la Corte Constitucional avocó conocimiento de una demanda contra el reglamento para elegir Fiscal General.

La magistrada pidió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un informe urgente en 48 horas.

La acción de inconstitucionalidad es impulsada por asambleístas del correísmo.

La Corte Constitucional del Ecuador tramita una acción de inconstitucionalidad en contra de un numeral del reglamento para el concurso de Fiscal General que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La jueza Karla Andrade Quevedo avocó conocimiento de la causa luego de que se realizó el sorteo y formuló pedidos al Consejo. En el auto emitido se lee: “Notifíquese, con el contenido del presente auto al CPCCS, a fin de que, dentro del plazo de 48 horas contados a partir de su notificación, remita un informe en el sentido de si la disposición demandada se encuentra plenamente vigente o si ha sufrido reformas o derogatoria”.

¿De qué se trata la acción de inconstitucionalidad?

Luis Fernando Molina, asambleísta de la Revolución Ciudadana, respaldado por otros integrantes de su bloque legislativo, presentó la acción para buscar que se declare inconstitucional el artículo de dicho reglamento.

Molina dijo este 29 de abril de 2026: “La jueza de la Karla Quevedo, inició el trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra el Reglamento del concurso de Fiscal General, presentada por la Bancada de la Revolución Ciudadana”.

A esto, Molina agregó que la Corte empieza a darles la razón. El proceso, sin embargo, recién inicia en el máximo organismo de interpretación constitucional del país.

La jueza deberá convocar a las partes, elaborar un proyecto de sentencia y someterlo a votación del Pleno del organismo.

El correísmo reclama por uno de los requisitos

El documento ingresado a la Corte Constitucional señala: “Las normas impugnadas son las contenidas en la reforma al reglamento de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General, donde se eliminó la prohibición de que las y los profesionales de derecho que hayan defendido delitos de narcotráfico y/o crimen organizado, no puedan postular para el cargo de Fiscal del Estado”.

En la demanda se solicita la suspensión provisional de las normas impugnadas. “De acuerdo a lo que determina el artículo 79, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito a esta distinguida Corte se sirva disponer la suspensión provisional de los preceptos jurídicos impugnados por inconstitucionales hasta la resolución de la causa”, se lee en el documento.