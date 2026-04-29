Piedad Cuarán solicitará un examen especial a la Contraloría por falencias en vehículos del CPCCS

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Piedad Cuarán pedirá examen a Contraloría por mal estado de vehículos del CPCCS este 29 de abril.

Consejera denuncia falta de movilidad y gestión administrativa tras costear su viaje a Santa Elena.

Presidente Fantoni justifica carencias por bajo presupuesto y falta de operatividad en la flota.

La consejera Piedad Cuarán anunció este 29 de abril de 2026 que solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre el estado de los vehículos institucionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La decisión surge tras denunciar deficiencias administrativas que la obligaron a costear con recursos propios su movilización hacia Santa Elena, debido a que la entidad no proveyó pasajes aéreos ni transporte operativo, afectando el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Fallas administrativas en la movilización de los consejeros

Durante la sesión 16 del Pleno del CPCCS, Cuarán expuso que sus requerimientos de traslado no fueron atendidos pese a ser gestionados con anticipación. La justificación recibida fue la falta de disponibilidad en la agencia de viajes y que el parque automotor no se encontraba en condiciones operativas.

La consejera enfatizó que estas situaciones evidencian una crisis en la planificación y coordinación administrativa. Además, sugirió que el CPCCS debe evaluar la continuidad de la agencia de servicios si esta no garantiza la movilidad necesaria para las autoridades.

Andrés Fantoni preside el Consejo de Participación Ciudadana.ARCHIVO/CPCCS

La respuesta de Andrés Fantoni sobre el presupuesto

El presidente del organismo, Andrés Fantoni, justificó las carencias señalando que la institución sobrevive con un "presupuesto ínfimo". Fantoni reveló que incluso él utiliza su vehículo personal, costeando sus propias reparaciones, para cumplir con la agenda institucional.

Detalles de la denuncia presentada en el Pleno:

Destino afectado : Delegación provincial de Santa Elena.

: Delegación provincial de Acción legal: Pedido de examen especial a la Contraloría .

Pedido de examen especial a la . Motivo : Vehículos no operativos y falta de gestión en pasajes.

: Vehículos no operativos y falta de gestión en pasajes. Postura oficial: El presidente del CPCCS afirma que "se hace magia" por falta de fondos

"No podemos normalizar estas falencias; la institucionalidad implica responsabilidad en la gestión de servicios", sentenció Cuarán.