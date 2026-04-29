María José Pinto en la U. de Cuenca: protestas estudiantiles y presencia militar generan tensión

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Momentos tensos se vivieron en la Universidad de Cuenca este miércoles 29 de abril de 2026, durante la visita de la vicepresidenta María José Pinto a un evento académico desarrollado en la institución.

EXPRESO conoció que el anuncio oficial de la visita de la segunda mandataria se habría realizado mediante un correo institucional enviado a docentes y personal administrativo minutos antes de su arribo.

En ese mensaje se adjuntó un comunicado en el que se detallaba que Pinto participaría en el acto de clausura del Encuentro Internacional de Educación Inicial “Inspira y Educa”, además de realizar un recorrido por las instalaciones del centro de estudios.

¿Qué ocurrió en la Universidad de Cuenca?

Tras el anuncio, estudiantes se congregaron en el campus central, frente al rectorado, con afiches y carteles para manifestar su rechazo a la presencia de la vicepresidenta. Los manifestantes cuestionaron lo que consideran una “fallida gestión del sistema de salud pública”.

Ante la protesta, un fuerte contingente de policías y militares ingresó a la universidad. Según testimonios, los uniformados reprimieron a los estudiantes y se registraron enfrentamientos que también involucraron a periodistas y docentes que se encontraban en el lugar documentando los hechos.

Doménica Garlarza, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE-Cuenca), señaló que pasadas las 08:00 un amplio despliegue policial ingresó a la institución. Afirmó que varios estudiantes fueron empujados, lo que generó momentos de tensión. “Hubo un acorralamiento tanto afuera como adentro de la universidad”, indicó.

Desde la organización estudiantil se expresó rechazo a lo ocurrido. Señalaron que la presencia de policías y militares dentro del campus constituye una “vulneración a la autonomía universitaria”. Además, cuestionaron que las autoridades no hayan generado “espacios de diálogo con los estudiantes frente a la visita oficial”.

Solicitan informe a las autoridades

La organización estudiantil también envió un oficio al rector de la institución, Rodrigo Mendieta, en el que solicita “información clara, pública y fundamentada respecto a la autorización de la presencia de la señora María José Pinto”.

En el documento, además, rechazan los “actos de intimidación” que, aseguran, afectaron a docentes y estudiantes. El oficio advierte textualmente que la “presencia de personal armado o el uso de dispositivos de coerción dentro de la Universidad podría constituir una transgresión directa a la inviolabilidad del recinto universitario y a los límites legales del uso de la fuerza en espacios académicos”.

EXPRESO solicitó al departamento de relaciones públicas y comunicación de la Universidad de Cuenca un informe oficial sobre los hechos registrados. Hasta el cierre de este reporte no se ha obtenido respuesta.