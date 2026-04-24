Detenido por la presunta desaparición de jóvenes en Cuenca tiene prisión preventiva

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Tres jóvenes de Vinces, en la provincia de Los Ríos, están desaparecidos en Cuenca desde el pasado 20 de abril. La policía investiga el caso como una posible desaparición involuntaria y hay una persona detenida.

Según consta en el proceso de la audiencia de formulación de cargos del detenido, Esneyker Suárez Vera, Jordy Rendón Ruiz y Jackson Montese Mancilla llegaron junto a dos amigos más a la ciudad de Cuenca el pasado 20 de abril para presuntamente trabajar como obreros de construcción.

Sin embargo, lejos de que ocurra esto fueron interceptados en su hospedaje, ubicado en el Centro Histórico de Cuenca, por más de 15 sujetos desconocidos, entre ellos el hoy detenido.

La denuncia de la desaparición fue presentada por el tío de una de las víctimas, el 21 de abril, luego de que los padres del joven le indicaron que habrían recibido un mensaje diciendo que “estaban muertos”.

Detalles del caso

En el proceso judicial, que es de acceso público, se detalla que una persona del hospedaje habría indicado que, tras el ingreso de los jóvenes, llegaron más de 15 hombres a la habitación y que después de esto, los ahora desaparecidos y dos jóvenes más, habrían sido llevados por la fuerza por los desconocidos en vehículos diferentes.

Según consta en el proceso, dos de los jóvenes fueron abandonados en Puerto Inca y los otros tres se quedaron retenidos por los desconocidos por presuntos indicios que los relacionaría con la banda delictiva choneros.

“Les hicieron quedar porque en los celulares de los dos aparecieron fotografía relacionadas con la banda de los choneros y el otro tenía un tatuaje de un tigre en el antebrazo”, se detalla en el proceso judicial.

El ahora detenido guardará prisión preventiva por 30 días mientras dura la instrucción fiscal del caso por el presunto delito de desaparición involuntaria. El sujeto tiene antecedentes penales por robo, tenencia de armas de fuego y drogas.

Ángel Esquivel, comandante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional, se limitó a informar que el caso se mantiene en investigación para tratar de localizar a los tres jóvenes desaparecidos y evitó dar más detalles sobre la supuesta muerte de los mismos.