Cuenca, la mejor ciudad para vivir en Sudamérica 2026: ¿Qué la hace única?

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Cuenca se consolida como la ciudad con mejor calidad de vida en Latinoamérica, así lo determina Numbeo en su ranking anual. Este es el segundo año consecutivo en que la capital azuaya destaca en esta categorización internacional.

El ranking, que recoge opiniones de visitantes, se construyó con datos de los últimos tres años y calificó a Cuenca con 152.88, tratándose de un nivel “muy alto”. Si bien la urbe morlaca destaca, aún tiene temas pendientes en los que la calificación está entre moderada y baja.

Qué factores se destacan

Los factores que mejor calificación tiene la ciudad son sanidad, clima, costo de vida y poco tráfico.

En el tema de sanidad se consideraron, por ejemplo, la capacitación del personal médico, la agilidad en procesos, equipamiento tecnológico y acceso a tratamientos modernos, cordialidad, precisión, tiempo de espera en los centros médicas y otros factores.

El poco tráfico también se destaca en la calificación de la ciudad. Según el ranking, el promedio de tiempo que una persona utiliza para realizar sus desplazamientos entre su vivienda y su lugar de trabajo o estudio, en auto es de 30 minutos, caminando es de 53 minutos y en medios de transporte masivo (bus o tranvía) 25 minutos.

Las cifras de Numbeo además establece que el gasto mensual es de 1.866 dólares para un grupo familias de cuatro personas y el gasto para una persona que vive sola se estima en 503 dólares.

Qué se debe mejorar en Cuenca

La seguridad, el precio de la vivienda en relación a los ingresos y la contaminación son factores que fueron calificados con un nivel “moderado”, mientras que el poder adquisitivo es el que peor resultado obtuvo con un nivel “bajo”.

En el ámbito de seguridad, temas como robos en el domicilio, corrupción y sobornos son los que más preocupan a los colaboradores que participaron en la encuesta.

En el factor de contaminación los temas que mayormente preocupan son la calidad del aíre y ruido y contaminación lumínica por las noches que fueron calificadas con un nivel “moderado”. Mientras que la contaminación del agua, acceso a servicios básicos y la gestión de la basura son los temas que menos preocupa a la ciudadanía.