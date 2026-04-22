Indignación en Cuenca: autoridades responden por caso de ambulancia pagada por madre

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Jessica Chumap debió pagar 50 dólares al personal de la ambulancia del Ministerio de Salud en Cuenca para que su pequeño hijo, de dos años, fuera trasladado hacia Quito para continuar con su tratamiento para la deficiencia renal que padece.

La denuncia

Este hecho fue denunciado por el colectivo Violín Rojo, una organización social que trabaja en territorio con las comunidades de la provincia de Morona Santiago, a través de una publicación en su cuenta de Facebook donde se expuso: "Una madre, cuyo hijo de apenas dos años requiere hemodiálisis urgente, vivió una situación inaudita. Para que el pequeño pudiera ser trasladado desde el Hospital Vicente Corral Moscoso (en Cuenca) hacia el Hospital Baca Ortiz (en Quito) para recibir su tratamiento, se le exigió a la madre cancelar $50 para la gasolina de la ambulancia".

El mensaje, además, reseña que "la advertencia fue clara y cruel: si no pagaba, no había traslado, lo que significaba que su hijo perdería la oportunidad vital de realizarse el procedimiento médico".

Pablo Ponce, director del colectivo, explicó a EXPRESO que la mujer ante el miedo de que su bebé no sea trasladado y por presiones del personal médico entregó el dinero (de unos fondos que había recibido del colectivo por donaciones recolectadas) pese a que existía un ofrecimiento previo por parte de la gerencia del Hospital Vicente Corral Moscoso de cubrir dicho rubro con valores de caja chica.

Sin embargo, esto no ocurrió. Y tras la denuncia hecha por Ponce, la gerente de la casa de salud procedió a realizar una transferencia bancaria el lunes, 20 de abril, a la cuenta personal del director de Violín Rojo para devolver el pago que hizo la mujer.

¿Qué dicen las autoridades locales?

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuaya, indicó sobre este hecho que "ningún funcionario puede pedir dinero a cambio de un servicio público" y añadió que se ha solicitado un informe de lo que sería "un mal procedimiento" por parte del personal.

Además, apuntó que este caso se trataría de una presunta intención de "querer hacer quedar mal al Gobierno Nacional". "He pedido los informes a la gerente y de ser cierto (el pago de la ambulancia) tiene que activarse los sumarios administrativos o los vistos buenos", dijo Bermúdez.

En tanto, el hospital emitió un comunicado desmintiendo que se haya condicionado el traslado del menor al pago del combustible de la ambulancia.

Johana Alvarado, gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso, en declaraciones a un medio de comunicación local aseguró que las ambulancias tienen cubierto el pago del combustible y que más bien la situación ocurrida corresponde a un mal procedimiento de una funcionaria de la casa de salud.

La gerente adelantó que ha pedido acciones administrativas por falta disciplinaria por una presunta falta de coordinación del personal que se encontraba de turno el día del traslado del menor. "Fue un problema de una funcionaria que no hizo un adecuado proceso", sostuvo.