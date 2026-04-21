Polémica en Cuenca: madre habría pagado combustible de ambulancia para salvar a su hijo

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Una mujer de la provincia de Morona Santiago, que permanecía en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, pagó el combustible de una ambulancia para que su hijo sea trasladado a Quito.

Jessica Chumap, originaria de la comunidad Pablo Sexto, llegó a Cuenca para que su pequeño hijo, Jair Wampash, reciba tratamiento para su grave condición de salud provocada por poliquistosis renal que le derivó en insuficiencia renal. El menor fue sometido a varias cirugías en la capital azuaya para la colocación de catéteres.

Pero ante la compleja situación de Jair, el personal médico decidió trasladarlo hacia la ciudad de Quito para continuar con su tratamiento y que pueda recibir diálisis en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. Este fue el inicio del suplicio de la familia tuvo que pasar.

Exigencia de dinero

El Colectivo Violín Rojo, que trabaja en territorio con las comunidades de Morona Santiago, denunció a través de sus cuentas oficiales en redes sociales que el menor no iba ser trasladado para su tratamiento a la ciudad de Quito si no se aportaba para el combustible de la ambulancia.

"Una madre, cuyo hijo de apenas dos años requiere hemodiálisis urgente, vivió una situación inaudita. Para que el pequeño pudiera ser trasladado desde el Hospital Vicente Corral Moscoso (en Cuenca) hacia el Hospital Baca Ortiz (en Quito) para recibir su tratamiento, se le exigió a la madre cancelar 50 dólares para la gasolina de la ambulancia", detalla la publicación.

Pablo Ponce, director de Violín Rojo, en diálogo con EXPRESO detalló que el viernes pasado mantuvo una reunión con la gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso en la que se habría asegurado que “de caja chica” la casa de salud cubriría el costo del combustible de la ambulancia para el traslado del menor y ya no se le cobraría a la madre de familia.

Sin embargo, se habría faltado a este compromiso y la mujer terminó cancelando el valor exigido por presuntas presiones del personal médico y por el miedo a perder el turno para su hijo. El dinero lo desembolsó de donaciones previas que recolectó el mismo colectivo para costear el tratamiento del bebé.

Devolución del dinero

Esto generó el reclamo del colectivo hacia las autoridades de la casa de salud, y desde dicha institución habrían procedido a realizar la devolución del dinero a través de un depósito bancario a la cuenta del director del colectivo.

Según consta en el documento de la transferencia bancaria, al cual tuvo acceso este Diario, la transacción ocurrió el 20 de abril cerca de las 10:30 bajo el concepto de “devolución retorno” a nombre de Johana Alvarado Palacios, gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso.

Hospital niega pago

Sin embargo, el mismo día el hospital publicó un comunicado en el que niega haber condicionado el traslado del menor a través de cobros por el abastecimiento de combustible del vehículo.

“Los recursos para el combustible son gestionados y regularizados en coordinación institucional bajo la normativa vigente”, sostiene la institución en el comunicado.

Sobre este tema, también fue cuestionado el gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez quien recalcó que "ningún funcionario puede pedir dinero a cambio de un servicio público" y añadió que se ha solicitado un informe de lo que sería "un mal procedimiento" por parte del personal.

Y apuntó que este caso se trataría de una presunta intención de "querer hacer quedar mal al Gobierno Nacional". "He pedido los informes a la gerente y de ser cierto (el pago de la ambulancia) tiene que activarse los sumarios administrativos o los vistos buenos", dijo Bermúdez.