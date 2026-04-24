Crisis de basura en Manta: paralización de obreros deja calles colapsadas y solo 12 rutas activas

Publicado por Alejandro Giler Creado: Actualizado:

Desde el pasado lunes, los obreros encargados de la recolección de basura en Manta mantienen una medida de brazos caídos tras denunciar el incumplimiento en el pago de sus haberes correspondientes a los meses de febrero y marzo. La protesta ha derivado en la suspensión total de sus actividades y en movilizaciones para exigir el respeto a sus derechos laborales.

Como consecuencia, varias calles de la ciudad puerto lucen completamente cubiertas de desechos. Montañas de fundas con basura se acumulan en distintos sectores, generando una imagen deteriorada y preocupante para una de las urbes más representativas de la provincia de Manabí.

La ciudad genera aproximadamente 350 toneladas de basura al día; sin embargo, con la contingencia apenas se logran recoger cerca de 200 toneladas. De las 26 rutas diarias de recolección, actualmente solo 12 se encuentran operativas, lo que ha provocado la acumulación de residuos en distintos puntos de la urbe.

"Ya no soportamos más"

En medio de la protesta, el secretario general del Sindicato de Obreros de Manta, Roberto Vera, defendió la medida adoptada por los trabajadores y aseguró que no responde a intereses políticos ni a intentos de afectar la imagen de la ciudad. “No lo hacemos por fastidiar ni tampoco por dañar la imagen de ninguna persona o funcionario del municipio; lo hacemos porque ya no podemos resistir, ya no soportamos más la situación económica que atraviesan nuestras familias”, expresó.

Los obreros se encuentran de brazos caídos tras la falta de pagosALEJANDRO GILER

Vera explicó que la falta de pago de sueldos correspondientes a febrero y marzo ha obligado a los obreros a tomar acciones. “Al no pagarnos puntualmente, somos nosotros quienes quedamos como morosos ante nuestras deudas. Lo único que pedimos es que se cumpla con los sueldos; es un problema que venimos soportando desde hace tres años y no puede continuar”, enfatizó.

Respuesta municipal y plan de contingencia

Por su parte, el director de Higiene del Municipio de Manta, Carlos Pacheco, informó que desde el inicio de la paralización se activó un plan de contingencia. “Ya tenemos un plan en ejecución desde el primer día; hemos puesto en marcha un contrato vigente de maquinarias y recolección. Actualmente operamos con 12 recolectores en 12 rutas diarias”, detalló. Añadió que en estas labores participan alrededor de 36 trabajadores, distribuidos en tres por cada ruta, sin contar a los conductores.

La falta de recolección de basura ha generado una mala imagen en varios puntos de MantaCORTESÍA

En la misma línea, el coordinador de Ecología y Ambiente del cabildo, Leonardo Hidalgo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar mientras se supera la emergencia. “Esto va a ir mejorando poco a poco. Sabemos el inconveniente que hay y es necesario trabajar en equipo. La ciudadanía ya está apoyando y la Municipalidad también ha puesto su personal”, manifestó para el medio digital La Reportera.

Sobre la situación de pagos, Hidalgo aclaró que no es un tema de su competencia, aunque señaló algunos avances. “Nosotros somos técnicos, no manejamos ese tema; lo que sí sabemos es que el décimo ya fue cancelado y que, de llegar los recursos, la próxima semana se podría proceder con los pagos pendientes”, indicó.

Mientras tanto, el panorama en la ciudad continúa siendo caótico. Los ciudadanos insisten en la necesidad de una pronta solución que permita restablecer el servicio de recolección y devolverle a Manta las condiciones de salubridad que una ciudad turística requiere.