Planes para un fin de semana épico en Guayaquil: conciertos, comedia y cine en vivo

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

Este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril vienen con una agenda llena de opciones para disfrutar al máximo de tu fin de semana en la Perla del Pacífico. Desde actividades al aire libre hasta música en vivo y espectáculos de tributo, Guayaquil se convierte en el escenario ideal para vivir experiencias únicas.

Teatro Sánchez Aguilar

Este sábado 25 de abril, no puedes dejar pasar el homenaje sinfónico a Michael Jackson en el Teatro Sánchez Aguilar. La noche promete ser mágica, con una orquesta de 20 músicos, banda en vivo y la increíble interpretación de Daniel Donoso. Canta y baila con los clásicos más icónicos de la leyenda del pop, como Billie Jean, Thriller y Bad. Un espectáculo que te llevará a revivir los momentos más inolvidables de su carrera.

Toledo Café Teatro

Si lo que buscas es reírte sin parar, entonces Triple Show con Héctor y Andrés Garzón es el plan perfecto para ti. Este viernes 24 de abril, en el Toledo Café Teatro, los hermanos Garzón se apoderan del escenario con una función llena de improvisación, humor y mucha interacción con el público. Serás parte del espectáculo y te asegurarás de pasar una noche llena de risas y sorpresas.

La cita es a partir de las 20:30 en su local de Urdesa Central.

Sport Garden

Este sábado 25 de abril, Sport Garden (frente al 28 de Mayo, Av. Carlos Julio Arosemena, E y Ilanes) será el lugar ideal para los fanáticos de la UFC. A partir de las 17:00, podrás disfrutar de la emocionante pelea entre Adrián Luna Martinetti y Davey Grant, en una transmisión en vivo llena de adrenalina y emoción.

Bamboo Plaza

Este sábado 25 de abril, Bamboo Plaza (Plaza comercial en Vía la Costa) se llenará de energía y ritmo con una espectacular noche de cumbia. A partir de las 21:00, el lugar se transformará en el epicentro de la diversión, ofreciendo música en vivo, bailes contagiosos y un ambiente único para disfrutar con amigos o en familia.

Casa Olivo

Para quienes prefieren los planes al aire libre, Casa Olivo (vía a la costa, a 30 min de Guayaquil) es la opción ideal. Este domingo 26 de abril, disfruta de una proyección de cine con la película El Diablo Viste a la Moda, mientras disfrutas de un ambiente relajado y único. A partir de las 17:30 hasta las 21:30, tendrás la oportunidad de saborear cócteles, canguil ilimitado, un delicioso hotdog, bebida refrescante y, para completar la experiencia, una estación de fogata para preparar marshmellows.

Todo esto por un precio de $20 para adultos y $15 para niños. Los cupos son ilimitados, así que puedes ir con toda la familia o tus amigos y pasar un domingo lleno de diversión y relax.