Rollos de Canela en Guayaquil: este es el rincón que conquista paladares en la ciudad

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

En Guayaquil, un pequeño local se ha convertido en el epicentro de los amantes de los rollos de canela. La Rollería, dirigida por Juan Carlos Arroba, nació de una idea inesperada y hoy es un espacio que combina tradición, innovación y calidad. Con sabores dulces y salados, precios accesibles y planes de expansión, este emprendimiento demuestra que la pasión por la repostería puede transformarse en una experiencia que conquista a cada cliente que lo visita.

Un negocio que nació de una idea dulce

La historia de La Rollería comenzó como un proyecto compartido entre Juan Carlos Arroba y una persona cercana, quien inicialmente lo acompañó en la idea de abrir un local de hamburguesas. Sin embargo, una sugerencia cambió el rumbo: ¿por qué no apostar por los rollos de canela? La propuesta fue tan convincente que decidieron remodelar el espacio y darle vida a un concepto distinto.

Tras algunos meses, Juan Carlos quedó al frente del negocio y se encargó de dirigirlo por completo. El local, ubicado en la calle Luque, entre Chimborazo y Escobedo, fue ampliado y hoy cuenta con un segundo piso que refleja el crecimiento constante de la marca. Desde su apertura el 15 de noviembre, La Rollería ha logrado posicionarse en apenas cinco meses como un lugar de referencia para quienes buscan un producto artesanal y fresco.

El espíritu emprendedor de Arroba se refleja en cada detalle. La producción arranca desde las cuatro y media de la mañana para garantizar que los rollos lleguen esponjosos y recién hechos a los clientes. Esa dedicación ha generado confianza y fidelidad en quienes visitan el local o piden delivery.

Ingredientes de calidad y sabores irresistibles

Lo que diferencia a La Rollería de otros locales es la calidad de sus insumos. La canela utilizada es importada y considerada una de las más finas del mercado ecuatoriano. Además, las mermeladas, cremas y toppings se elaboran con fruta natural y se preparan diariamente, lo que asegura frescura y sabor auténtico.

No sacamos tantos sabores, pero los que sacamos los hacemos excelentes" Juan Carlos Arroba

La masa esponjosa y suave ha conquistado a los clientes, quienes destacan la textura y el equilibrio entre lo dulce y lo salado. Entre los sabores más populares se encuentran el rollo de frutos rojos, el de nutella con frutilla y el de pistacho, que se venden “como pan caliente” todos los días.

Pero la innovación no se detiene ahí. El equipo de producción se reúne cada mes para diseñar nuevas propuestas. Recientemente lanzaron un rollo de café con tiramisú y están preparando uno de coco con crema pastelera y cocada artesanal.

Precios y horario de atención

Aunque los rollos dulces son la estrella del menú, La Rollería también ofrece alternativas saladas para quienes buscan algo distinto. El rollo de crema de queso con tocino y el de pizza son opciones que se agotan rápidamente.

También ofrecen rollos salados como el de tocino con queso crema y el de pizza.CORTESÍA LA ROLLERÍA

Los precios accesibles, que van desde $2,25 hasta $4, hacen que probar estas delicias sea posible para un público amplio. Además, el local ofrece servicio de delivery al número 0979628153, lo que permite disfrutar de los rollos en casa o en la oficina. El horario de atención es de lunes a sábado, de 09:30 a 18:30.

Expansión y presencia digital

La visión de Juan Carlos Arroba no se limita a un solo local. Actualmente, La Rollería prepara un centro de producción más grande y planea abrir nuevas sucursales en Manta, Cuenca y Quito, además de ampliar su presencia en Guayaquil. Esta estrategia busca consolidar la marca como un referente nacional en el segmento de repostería.

En redes sociales, la marca se encuentra como @larolleria.ec, donde comparten fotos de sus productos, promociones y novedades. La interacción con los clientes ha sido clave para construir una comunidad digital que acompaña el crecimiento físico del negocio.

La combinación de tradición, innovación y cercanía con el público ha convertido a La Rollería en un ejemplo de emprendimiento exitoso. Con apenas cinco meses en el mercado, ya proyecta un futuro prometedor que apunta a expandirse y conquistar nuevos paladares en todo el país.