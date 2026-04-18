Signature by Prot Inn, alta cocina saludable: la propuesta que une sabor y salud en Samborondón

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

En Samborondón, donde la oferta gastronómica se ha vuelto cada vez más diversa, un restaurante ha logrado captar la atención de quienes buscan algo más que comer bien. Con apenas año y medio en el mercado, Signature by Prot Inn se ha convertido en un punto de encuentro para quienes desean disfrutar de la alta cocina sin renunciar al equilibrio y la salud.

Una revolución alimentaria con corazón

Para David Pareja, CEO fundador y creador de la marca, Signature by Prot Inn es más que un restaurante: es una propuesta que busca cambiar la forma en que entendemos la comida saludable. El concepto surgió como una evolución natural de Prott Inn Coffee Shop.

Quisimos evolucionar y llevarlo a un nivel más premium" David Pareja - CEO de Signature by Prot Inn

Tras años de ofrecer productos innovadores y funcionales, la idea fue elevar la experiencia hacia un nivel premium, demostrando que lo saludable también puede ser elegante y memorable.

“Estamos construyendo una marca que busca la revolución alimentaria, productos saludables, innovadores, pero llegamos a un punto en que quisimos evolucionar y llevarlo a un nivel más alto, más premium”, explica Pareja.

El reto principal ha sido romper prejuicios: la alta cocina suele asociarse con el exceso, mientras que lo saludable se percibe como limitado. Signature by Prot Inn desafía esa idea y propone un equilibrio entre sabor, nutrición y sofisticación.

Nutrición consciente y experiencia completa

La filosofía del restaurante parte de ofrecer a los clientes la abundancia de buenos ingredientes. Cada plato está diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica completa, con información transparente sobre calorías, macronutrientes y características como si es keto, vegano, libre de gluten o alto en proteína.

La carta incluye desayunos, entradas, ensaladas, bowls, platos fuertes, hamburguesas signature, postres y bebidas. Los precios oscilan entre los $ 8 y los $ 20 dólares, lo que lo convierte en una opción accesible dentro del segmento de alta cocina saludable.

Signature by Prot Inn se inspira en la tradición de la alta cocina internacional, pero con un giro saludable.Cortesía Signature by Prot Inn

“Queremos que te puedas comer una hamburguesa gourmet, gastronómica, pero saludable”, afirma Pareja, destacando que el sabor y la experiencia del consumidor son el eje central de cada creación.

De dónde vienen sus platos y qué ofrecen

Signature by Prot Inn se inspira en la tradición de la alta cocina internacional, pero con un giro saludable. Sus platos combinan técnicas gourmet con ingredientes pensados para impactar positivamente en la salud. La propuesta incluye opciones para distintos estilos de vida: desde quienes buscan un desayuno energético hasta quienes prefieren un almuerzo ligero o una cena sofisticada.

La experiencia se centra en cómo se siente el consumidor después de comer. Los platos están diseñados para ser limpios, nutritivos y satisfactorios, sin sacrificar el disfrute. Esa combinación ha permitido que el restaurante se convierta en el favorito de muchos en la ciudad y que proyecte su expansión hacia otros mercados.

Además, cada receta nace de un proceso creativo que mezcla tradición y modernidad: se inspiran en sabores locales y globales, adaptándolos con ingredientes de calidad y técnicas culinarias que respetan la nutrición consciente. Así, una hamburguesa puede convertirse en un plato saludable, y un bowl energético puede tener la sofisticación de un menú de alta cocina.

Ubicación, horarios y ambiente

Signature by Prot Inn está ubicado en Plaza Lagos, Samborondón, un espacio que combina modernidad y exclusividad. El restaurante atiende de lunes a domingo de 08:00 a 22:00, y los viernes y sábados hasta las 23:00.

El ambiente es cálido y elegante, pensado para que los clientes disfruten de una experiencia completa: desde una comida casual hasta una cena especial. La transparencia en la carta y el enfoque en la nutrición consciente generan confianza y fidelidad entre quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer gastronómico

La experiencia Signature: sofisticación con propósito

La experiencia en Signature by Prot Inn va más allá del sabor. Se trata de un momento para compartir, disfrutar y sentirse bien. Los clientes encuentran platos elaborados con detalle, pensados para impactar positivamente en su bienestar.

Yo lo veo rompiendo los esquemas, siendo un referente astronómico de comida de alta cocina saludable". David Pareja - CEO de Signature by Prot Inn

La propuesta ha logrado posicionarse en apenas año y medio como un espacio innovador que rompe esquemas. El futuro, según su fundador, apunta a la expansión y a la consolidación como referente internacional de alta cocina saludable.

La idea fue elevar la experiencia hacia un nivel premium, demostrando que lo saludable también puede ser elegante y memorable.Cortesía Signature by Prot Inn

“Signature White Protein yo lo veo rompiendo los esquemas, siendo un referente astronómico de comida de alta cocina saludable, a nivel no solo nacional, sino internacional”, asegura Pareja.

Con una carta variada, precios accesibles y un concepto único, Signature by Prot Inn es una experiencia que combina corazón, innovación y periodismo gastronómico en cada plato.