Un fallecido y dos heridos tras choque en la vía Papallacta-Pifo

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La mañana de este sábado 18 de abril de 2026 quedó marcada por una nueva tragedia en las vías de la capital.

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A las 06:27, una llamada a la línea única de emergencias 911 alertó sobre un siniestro de tránsito en la vía Papallacta-Pifo, a la altura del sector de Pifo, al oriente de Quito.

Equipos de primera respuesta se movilizaron de inmediato al sitio. Al llegar, personal del Cuerpo de Bomberos confirmó que el siniestro involucraba a un camión.

El balance preliminar dejó un saldo trágico: una persona fallecida y dos heridos, quienes fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a casas de salud.

En medio de la atención de la emergencia, la Policía Nacional también solicitó la intervención de la Empresa Eléctrica Quito para evaluar el daño en un poste de alumbrado público cercano al sitio del impacto.

Otras emergencias en las vías

Al hecho ya reportado se sumaron al menos otros dos siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos ocurrió en Cumbayá, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Oswaldo Guayasamín, donde fue necesario cerrar el conector vehicular mientras se atendía la emergencia.

El segundo caso se registró en el Comité del Pueblo (norte de Quito), en las calles Agustín Yeroví y N59. En este punto, las autoridades dispusieron el cierre del carril derecho en sentido sur–norte, lo que generó complicaciones en la circulación durante varias horas.