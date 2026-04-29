Camioneta con doble fondo llevaba 190 bloques de cocaína en Durán

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La Policía interceptó en Durán una camioneta con 190 bloques de cocaína ocultos en compartimentos secretos.



La droga estaba camuflada en un doble fondo del balde y debajo de los asientos del vehículo.



Dos sospechosos fueron detenidos y enviados a prisión preventiva por tráfico de drogas a gran escala.

Un cargamento de droga oculto fue descubierto en Durán antes de llegar a su destino. Según informó la Policía a través de un video colgado en sus cuentas oficiales, dos hombres fueron detenidos cuando transportaban 190 bloques de cocaína escondidos en compartimentos secretos dentro de una camioneta.

El operativo se ejecutó el pasado 28 de abril en el sector de El Recreo, donde agentes de la Policía Nacional interceptaron el vehículo mientras se movilizaba con dirección a Guayaquil. Lo que parecía un traslado común escondía una estructura adaptada para el tráfico de sustancias ilícitas.

Durante la inspección, los uniformados detectaron un sistema de ocultamiento en el balde del automotor. Bajo un doble fondo se hallaron decenas de paquetes, mientras que otros estaban escondidos debajo de los asientos. En total, se contabilizaron 190 bloques tipo ladrillo con cocaína.

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Droga camuflada y dinero en efectivo

Según detalló la Fiscalía, 46 de los paquetes estaban ocultos en el piso falso del balde, mientras que los 144 restantes se encontraban distribuidos en otros compartimentos clandestinos dentro del vehículo.

Además del alcaloide, los agentes incautaron la camioneta utilizada para el transporte, 226 dólares en efectivo y dos teléfonos celulares, considerados elementos clave dentro de la investigación.

Enfrentan cargos y prisión preventiva

Tras la aprehensión, los sospechosos fueron puestos a órdenes de la justicia. En la audiencia de flagrancia, el fiscal del caso presentó pruebas como el parte policial, testimonios de los agentes, análisis preliminares de la sustancia y el acta de pesaje.

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El juez de turno dictó prisión preventiva para ambos procesados, quienes ahora enfrentan cargos por tráfico ilícito de sustancias. En casos de gran escala, este delito puede ser sancionado con penas de entre 22 y 26 años de prisión.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, mientras avanzan las investigaciones sobre el origen y destino final del cargamento.