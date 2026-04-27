Hallan 900 kilos de droga en operativo binacional contra facción disidente de las FARC

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Operación binacional incautó 900 kilos de cocaína en Cauca, ligados a disidencias de las FARC





Policías de Ecuador y Colombia confiscaron droga destinada a rutas transnacionales hacia Centroamérica





La intervención frenó economía criminal que producía y enviaba cocaína desde Colombia vía Ecuador



Una operación conjunta entre autoridades de Ecuador y Colombia permitió la incautación de cerca de 900 kilos de droga y grandes cantidades de insumos químicos en el suroccidente de Colombia.

El operativo apuntó contra una estructura vinculada a disidencias de las FARC que operan rutas del narcotráfico con alcance regional.

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Operación binacional se ejecutó en El Tambo, Cauca

La intervención se desarrolló en el municipio de El Tambo, en el departamento colombiano del Cauca, una zona identificada como estratégica para la producción y tránsito de droga.

Según información difundida por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, el procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional de Ecuador en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y otras agencias de seguridad.

El operativo formó parte de acciones conjuntas para combatir economías criminales transnacionales que operan a ambos lados de la frontera.

Droga pertenecería a facción disidente de las FARC

De acuerdo con los reportes oficiales, el cargamento incautado pertenecería a la estructura GAO Iván Mordisco – Jacobo Arenas Bloque Occidental – Frente Carlos Patiño, considerada una de las facciones más violentas de la disidencia de las FARC.

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Esta organización criminal estaría involucrada en la producción de cocaína en territorio colombiano y en su posterior envío hacia Ecuador, como parte de una ruta que tendría como destino final países de Centroamérica y Norteamérica.

Policías de Ecuador y Colombia confiscaron droga destinada a rutas transnacionales hacia CentroaméricaCortesía

Detalle de la droga y los insumos incautados

900 kilogramos de clorhidrato de cocaína

184 galones de cocaína en suspensión

5.357 galones de insumos líquidos

375 kilogramos de insumos sólidos

El volumen de los insumos hallados sugiere la existencia de una infraestructura activa para el procesamiento de droga, más allá del simple transporte de estupefacientes ya elaborados.

Impacto en las economías criminales transnacionales

La incautación representa un golpe a las economías ilícitas que sostienen a los grupos armados organizados que operan en la región andina.

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Estas estructuras han sido identificadas como actores clave del narcotráfico y de la violencia asociada a las rutas de producción y exportación de cocaína.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han detallado el impacto económico específico que tendría este decomiso para la organización criminal señalada.