Incautación de droga
Hallan 900 kilos de droga en operativo binacional contra facción disidente de las FARC
Una acción conjunta entre Ecuador y Colombia permitió decomisar cocaína e insumos ligados a una estructura armada que opera rutas internacionales
Lo que debes saber
- Operación binacional incautó 900 kilos de cocaína en Cauca, ligados a disidencias de las FARC
- Policías de Ecuador y Colombia confiscaron droga destinada a rutas transnacionales hacia Centroamérica
- La intervención frenó economía criminal que producía y enviaba cocaína desde Colombia vía Ecuador
Una operación conjunta entre autoridades de Ecuador y Colombia permitió la incautación de cerca de 900 kilos de droga y grandes cantidades de insumos químicos en el suroccidente de Colombia.
El operativo apuntó contra una estructura vinculada a disidencias de las FARC que operan rutas del narcotráfico con alcance regional.
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Operación binacional se ejecutó en El Tambo, Cauca
La intervención se desarrolló en el municipio de El Tambo, en el departamento colombiano del Cauca, una zona identificada como estratégica para la producción y tránsito de droga.
Según información difundida por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, el procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional de Ecuador en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y otras agencias de seguridad.
El operativo formó parte de acciones conjuntas para combatir economías criminales transnacionales que operan a ambos lados de la frontera.
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Valeria Alvear
Droga pertenecería a facción disidente de las FARC
De acuerdo con los reportes oficiales, el cargamento incautado pertenecería a la estructura GAO Iván Mordisco – Jacobo Arenas Bloque Occidental – Frente Carlos Patiño, considerada una de las facciones más violentas de la disidencia de las FARC.
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Esta organización criminal estaría involucrada en la producción de cocaína en territorio colombiano y en su posterior envío hacia Ecuador, como parte de una ruta que tendría como destino final países de Centroamérica y Norteamérica.
Detalle de la droga y los insumos incautados
- 900 kilogramos de clorhidrato de cocaína
- 184 galones de cocaína en suspensión
- 5.357 galones de insumos líquidos
- 375 kilogramos de insumos sólidos
El volumen de los insumos hallados sugiere la existencia de una infraestructura activa para el procesamiento de droga, más allá del simple transporte de estupefacientes ya elaborados.
Impacto en las economías criminales transnacionales
La incautación representa un golpe a las economías ilícitas que sostienen a los grupos armados organizados que operan en la región andina.
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Estas estructuras han sido identificadas como actores clave del narcotráfico y de la violencia asociada a las rutas de producción y exportación de cocaína.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han detallado el impacto económico específico que tendría este decomiso para la organización criminal señalada.