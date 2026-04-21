Ecuador y EE. UU. suscriben memorando de cooperación técnica para seguridad

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Ecuador y Estados Unidos formalizaron este lunes 20 de abril, un memorando de entendimiento orientado a fortalecer la asistencia técnica y el entrenamiento especializado de la Policía Nacional.

El acuerdo, suscrito entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) y el Ministerio del Interior, busca optimizar las capacidades operativas para enfrentar la logística de las organizaciones delictivas en el país.

El instrumento de cooperación establece un marco para el intercambio de información enfocado en la desarticulación de redes dedicadas al lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas y el abuso sexual infantil. Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, señaló que la prioridad es el procesamiento judicial de los grupos criminales, mientras que el agregado del HSI, Héctor Quintana, indicó que el compromiso se alinea con las estrategias gubernamentales de ambas naciones.

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El impacto de la inteligencia compartida

Los resultados de esta cooperación bilateral se reflejan en las cifras de gestión del año 2025. Durante ese periodo, la intervención de la oficina estadounidense facilitó la incautación de 78 toneladas de cocaína, así como el decomiso de un importante arsenal de armas y municiones.

De acuerdo con los reportes de la misión diplomática, las operaciones conjuntas también derivaron en la captura de 306 personas vinculadas a actividades delictivas. Además, se logró el rescate de menores de edad afectados por redes de explotación sexual y tráfico ilícito.

En este contexto, el Gobierno de Ecuador ratificó la importancia de este memorando como un componente de su política de seguridad nacional. La canciller Gabriela Sommerfeld destacó la participación del país en iniciativas regionales como el Escudo de las Américas y la Coalición contra los Carteles.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el fortalecimiento de esta alianza se basa en el principio de corresponsabilidad. El funcionario enfatizó en la articulación de capacidades técnicas para enfrentar de manera conjunta a las organizaciones delictivas.

Compromiso en la cúpula de seguridad

El documento fue suscrito en una ceremonia oficial en la residencia diplomática de Estados Unidos en Quito. Al acto asistieron el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, y los oficiales a cargo de las unidades élite que ejecutarán los operativos de inteligencia y control derivados de este nuevo marco de cooperación técnica.