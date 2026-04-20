Alianza Ecuador-EE. UU.: así buscan frenar el crimen transnacional

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador y EE. UU. firman acuerdo de seguridad para combatir crimen transnacional

Convenio incluye intercambio de información y capacitación policial en Ecuador

Acuerdo se firma para reforzar lucha contra redes criminales en la región

Estados Unidos y Ecuador firmaron un Memorando de Entendimiento orientado a ampliar la cooperación en seguridad y combatir el crimen transnacional.

El acuerdo fue suscrito entre la Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, y el Ministerio del Interior ecuatoriano.

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Alcance del acuerdo bilateral

El memorando establece mecanismos de intercambio de información, asistencia técnica y programas de capacitación, así como el fortalecimiento de capacidades para la Policía Nacional y otras instituciones vinculadas a la seguridad. Estas acciones buscan mejorar la respuesta frente a redes delictivas que operan a escala internacional.

Durante el acto participaron el encargado de negocios de la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni; la canciller Gabriela Sommerfeld; el ministro del Interior John Reimberg; y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila.

En su intervención, Petroni señaló que el acuerdo “refleja el compromiso de ambas naciones” para trabajar de manera conjunta en la protección de fronteras, el rescate de víctimas y la detención de estructuras criminales en la región.

Convenio incluye intercambio de información y capacitación policial en Ecuador.Cortesía

Cooperación internacional en seguridad

La firma del memorando se produce en un escenario regional marcado por el avance de redes de crimen organizado, tráfico de drogas y delitos conexos.

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En este contexto, la cooperación internacional se ha consolidado como uno de los ejes para fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia de los Estados.