Multimillonario Anant Ambani ofrece salvar a 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El magnate indio Anant Ambani, de 31 años, sorprendió este martes con una propuesta que busca evitar la muerte de 80 hipopótamos en Colombia. Estos animales, descendientes de los ejemplares que Pablo Escobar introdujo en su Hacienda Nápoles en los años ochenta, forman parte de una población que hoy supera los 200 individuos en el Magdalena Medio.

El Gobierno de Gustavo Petro anunció recientemente que aplicaría la eutanasia a 80 de ellos como medida de control. La decisión se tomó después de que ningún país aceptara recibirlos, pese a los intentos de buscar alternativas.

Ambani, hijo de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y líder del emporio Reliance Industries, ofreció trasladarlos a su centro de conservación Vantara, en el occidente de la India.

En un comunicado, Ambani expresó que los hipopótamos “son seres vivos y sensibles” y que, si existe la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, “tenemos la responsabilidad de intentarlo”. Su propuesta aún no ha recibido respuesta oficial del Gobierno colombiano.

Los hipopótamos de Escobar: un problema ambiental

La presencia de los hipopótamos en Colombia es consecuencia de la extravagancia de Pablo Escobar, quien quiso recrear un safari africano en su hacienda. Con el paso de los años, los animales se reprodujeron sin control y se convirtieron en una especie invasora que amenaza los ecosistemas locales.

El Ministerio de Ambiente advirtió que, sin medidas de control, para 2030 la población podría alcanzar los 500 ejemplares. Esto afectaría gravemente a especies nativas como el manatí y la tortuga de río, además de generar riesgos para las comunidades cercanas.

Los hipopótamos, que pueden pesar hasta tres toneladas, han sido vistos en entornos urbanos de pueblos como Puerto Triunfo y Doradal, lo que incrementa la preocupación por su agresividad.

La decisión de aplicar la eutanasia se justificó en la falta de interés internacional para acogerlos. Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente, señaló que “el silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibirlos”.

Vantara: refugio y cuestionamientos

El centro de conservación Vantara, donde Ambani planea llevar a los hipopótamos, alberga actualmente más de 200 elefantes, 300 felinos grandes, 3.000 herbívoros, 1.200 reptiles y miles de aves en un espacio de 12 kilómetros cuadrados. La infraestructura parece adecuada para recibir a los animales, pero el proyecto no está exento de críticas.

Un reportaje del periodista indio M. Rajshekhar, publicado en 2024 por el Centro Pulitzer, cuestionó la opacidad en los procesos de adquisición de animales y los riesgos de trasladarlos a un entorno con condiciones climáticas distintas. También se mencionaron problemas de hacinamiento y la cercanía del refugio a una refinería, lo que genera dudas sobre la seguridad a largo plazo.

Ambani asegura que Vantara cuenta con la experiencia y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija.