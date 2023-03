Ecuador dijo que no. El país vecino, Colombia, analizaba la posibilidad de trasladar a México, India y Ecuador a 72 hipopótamos nacidos en en ese país luego de que el narcotraficante Pablo Escobar llevara, en 1984, a los primeros cuatro para su hacienda. Sin embargo, Ecuador, luego de un análisis, respondió que esto no era posible.

En un comunicado, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica explicó que el Código Orgánico de Ambiente prohíbe la importación de fauna silvestre exótica. Con esta precisión rechazó la idea de que los hipopótamos lleguen a Ecuador desde el país vecino. También explicó que en marzo de 2021, la entidad realizó una evaluación de riesgo para esta especie, donde se analizó los posibles efectos de su introducción en la fauna ecuatoriana. También realizaron recomendaciones.

"La evaluación de riesgo es un documento técnico, no una Autorización Administrativa de Importación", aclaró el Ministerio, y agregó que, luego del 21 de diciembre de 2021, al reformarse el Código Orgánico del Ambiente, se prohibió expresamente la importación de fauna silvestre exótica al país: "Por tanto, no es posible la importación de ejemplares de la especie Hippopotamus Amphibiu a Ecuador y consecuentemente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición no ha emitido ninguna autorización para tal acción", señaló el escrito.

Según reportes de prensa, el 2 de marzo pasado, el jefe de la Oficina de Gestión de Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), David Echeverry, explicó que se realizaban “los contactos respectivos” para “la posible salida de hipopótamos” de Colombia. Mencionó que “en India nos han dicho que pueden recibir hasta 60 hipopótamos. En México tienen una capacidad de recibir hasta 10 y Ecuador manifestó la posibilidad de recibir dos hipopótamos”, detalló. Sin embargo, no se divulgó qué persona o entidad pública del país contempló y expreso a la autoridad colombiana esa posibilidad.

Escobar construyó un zoológico en su Hacienda Nápoles, de casi 3.000 hectáreas en Puerto Triunfo, departamento de Antioquia. Hasta ese lugar llevó animales exóticos de todas partes del mundo que lo convirtieron en toda una sensación por lo extravagante de la propiedad. Tras su muerte en 1993, y con el fin de su cartel de las drogas, los animales del zoológico de Escobar quedaron sin control en un entorno que no era el suyo.

Encontraron en las planicies del Magdalena Medio un nuevo hogar al que rápidamente se acostumbraron. Las condiciones favorables del terreno, regado por las aguas del río Magdalena, el principal de Colombia, permitieron su supervivencia y expansión. Sin embargo, los exóticos paquidermos se convirtieron con el tiempo en un peligro para la fauna, la flora y los campesinos de la región. Una persona sufrió graves heridas al ser atacado en 2020 cuando fumigaba un potrero.