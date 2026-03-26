Clausura de farmacia en Guasmo: hallan medicinas caducadas y condiciones insalubres

Un operativo sanitario detectó fármacos caducados, empaques manipulados y almacenamiento insalubre en el sur de Guayaquil

Un establecimiento farmacéutico ubicado en el sector del Guasmo fue clausurado de forma temporal.

Un establecimiento farmacéutico ubicado en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil, fue clausurado de forma temporal tras un operativo de control que evidenció serias irregularidades en el manejo y comercialización de medicamentos. La intervención se realizó luego de una denuncia ciudadana ingresada a través de la aplicación Arcsa Móvil.

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Durante la inspección, técnicos sanitarios detectaron productos con fechas de caducidad vencidas, empaques visiblemente manipulados y sellos de seguridad borrados o retirados. Estas condiciones, según se constató en el lugar, comprometían la integridad de los fármacos ofrecidos al público.

Uno de los hallazgos más críticos fue el almacenamiento de una gran cantidad de medicamentos dentro de un baño, un espacio sin condiciones sanitarias adecuadas para este tipo de insumos. Los productos estaban expuestos a humedad, contaminación y falta de control ambiental, lo que evidenció un manejo negligente de los medicamentos.

Como resultado del operativo, se retiraron del mercado 12.577 productos, entre ellos medicamentos digestivos, óvulos utilizados en tratamientos ginecológicos, cosméticos, suplementos alimenticios y productos naturales que no contaban con el debido control sanitario.

Miles de productos caducados y mal almacenados fueron detectados en una farmacia del Guasmo, al sur de #Guayaquil, que fue clausurada por esta irregularidad. 🚫💊



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La farmacia permanecerá cerrada

La clausura del local busca evitar que estos productos sigan siendo comercializados y prevenir posibles afectaciones a la salud de los consumidores. El caso se suma a otros reportes registrados en la ciudad, donde establecimientos dedicados a la venta de medicamentos han sido señalados por incumplir normativas básicas de almacenamiento y comercialización.

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El consumo de medicamentos caducados o conservados en condiciones inadecuadas puede reducir su efectividad o provocar reacciones adversas, especialmente en pacientes con tratamientos crónicos o condiciones delicadas.

El establecimiento permanecerá cerrado mientras se desarrollan los procesos administrativos correspondientes y se determina si cumple con las condiciones mínimas para retomar sus actividades.

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