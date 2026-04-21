Cierre en av. Oswaldo Guayasamín: Estas son las rutas alternas en Cumbayá

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cierran tramo de la av. Oswaldo Guayasamín desde el 22 de abril al 1 de mayo por obras en Cumbayá.

AMT habilita rutas alternas y contraflujo Quito-valles mientras dura la intervención vial.

Obras de 11 km no afectan sentido hacia Quito; suspenden Zona Azul y habrá semáforos intermitentes.

Un tramo de la avenida Oswaldo Guayasamín, entre la av. De Los Conquistadores y el pasaje Supermaxi, en sentido Quito - valles, se cierra desde este miércoles 22 de abril de 2026 hasta el viernes 1 de mayo.

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La circulación vehicular en ese punto se suspende debido a la intervención vial que se ejecuta en la av. Guayasamín, en el sector Cumbayá Central, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Mientras duren los trabajos, se han establecido como rutas alternas las vías:

Juan León Mera

Aurora Estrada

General Eloy Alfaro

Cristo Rey

El paso deprimido de los Bañistas.

También se aplicará un contraflujo desde la av. De Los Conquistadores hasta el redondel de los Bañistas, en la calzada que conduce hacia el valle.

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Avanzamos la rehabilitación vial en la av. Oswaldo Guayasamín, cierre vial calzada sentido Quito - Cumbayá.



⭕️Toma rutas alternas



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AMT aplicará un desvío

La entidad municipal recomendó a los usuarios revisar las calles alternas y planificar los traslados ya que las unidades de transporte público deberán circular por un desvío en el paso lateral de la av. Alfaro, Cristo Rey y la vía del ferrocarril, en dirección a la av. María Angélica Idrobo.

Además, los semáforos funcionarán de forma intermitente en El Cebollar y se suspenderá la Zona Azul en el sector del centro comercial San Francisco.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) señaló que los trabajos en ese sector son parte de la intervención de 11 kilómetros que también incluye a Pifo, Puembo y Tumbaco.

De acuerdo con la planificación del Municipio, está previsto que la rehabilitación dure 20 días, incluido este fin de semana. Sin embargo, la AMT aclaró que no se afectará el paso en sentido contrario, hacia Quito.