Precio del diésel: el transporte urbano pide ser incluido en posible ampliación de compensaciones

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (Fettepi) espera reunirse esta semana con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, para pedirle que el transporte urbano sea incluido en la posible ampliación de la ayuda económica a cierto rubro de transportistas.

Te puede interesar Toque de queda inquieta al sector bananero: advierten pérdidas y riesgo para 250.000 empleos

Así lo indicó a EXPRESO Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (Fettepi), este 21 de abril. “Esperamos reunirnos con la ministra entre mañana o pasado”, indicó.

El pasado lunes, en una entrevista televisiva, la ministra Morillo mencionó que el Gobierno Nacional está analizando ampliar las compensaciones para el transporte intra e interprovincial, para uno o dos meses más, después de abril. Esto, como ayuda para paliar el costo adicional que ha traído el alza del precio del diésel.

Desde septiembre de 2025, cuando el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, el precio de este combustible ha venido experimentando un incremento. Pasó de costar $1,80 a $2,80 por galón. Este es el tipo de hidrocarburo que usa el transporte pesado.

No obstante, a partir del 12 de abril pasado cuando se actualizaron los precios de los combustibles, de acuerdo con un sistema de bandas, este derivado pasó de costar $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, hubo en este mes un incremento de 0,13 centavos, impulsado por la subida del precio internacional del petróleo, a causa de la guerra de Irán.

Continúa la propuesta de una subida de tarifa

Brunis indicó a EXPRESO que el transporte urbano no solo pide subsidio al Gobierno, sino que también pide que las ampliaciones de las compensaciones se hagan no por dos sino por cuatro meses. “Ya hemos solicitado al Viceministerio de Transporte los cuatro meses, porque así lo establece un Decreto Ejecutivo en el que se detalla que la Comisión Energética debe evaluar esa posibilidad”, añade el vocero del gremio.

De no ser incluidos, Brunis indica que el transporte urbano seguirá evaluando y proponiendo la idea de un alza en la tarifa del transporte público en Pichincha. Una propuesta que incluso los conductores están analizando con el Municipio de Quito.

¿De cuánto ha sido la compensación del Estado a los transportistas?

La compensación que da el Gobierno a los transportistas por el diésel es básicamente un bono mensual en efectivo, cuyo monto depende del tipo de transporte y del consumo estimado de combustible.

Para el transporte urbano (buses de ciudad, rural, combinado): entre $400 y $700 al mes; para el transporte intraprovincial e interprovincial, alrededor de $1.000.