SENAE
Retienen cargamento de 4.700 relojes de lujo falsificados en un puerto de Guayaquil
El Servicio Nacional de Aduana detectó la irregularidad en una importación desde China que intentaba ingresar mercadería de contrabando
Las claves del caso
- La incautación ocurrió tras detectar fallas en los reportes tributarios.
- El lote llegó desde China con miles de réplicas de marcas internacionales.
- La mercancía ilegal pretendía comercializarse sin pagar aranceles.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó 4.700 réplicas de relojes de alta gama que intentaban ingresar al país de forma irregular a través de uno de los puertos marítimos de Guayaquil.
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Todo tipo de marcas
La intervención se ejecutó tras detectar inconsistencias en la declaración aduanera de un contenedor proveniente de China. Según el reporte oficial, la mercancía vulneraba los derechos de propiedad intelectual al tratarse de imitaciones de reconocidas marcas internacionales, entre ellas Cartier, Rolex, Patek Philippe, Fossil y Omega.
Personal de la Dirección de Intervención de la Aduana ejecutó la aprehensión de los artículos luego de que el sistema generara una alerta sobre el cargamento asiático.
El lote incautado no había sido declarado por los importadores al momento de su arribo a la terminal portuaria, lo que constituye un intento de evasión tributaria y comercialización fraudulenta en el mercado nacional. Las autoridades mantienen bajo custodia el contenedor mientras avanzan los procesos administrativos correspondientes por la infracción marcaria y aduanera.
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