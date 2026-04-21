Retienen cargamento de 4.700 relojes de lujo falsificados en un puerto de Guayaquil

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Las claves del caso La incautación ocurrió tras detectar fallas en los reportes tributarios.

El lote llegó desde China con miles de réplicas de marcas internacionales.

La mercancía ilegal pretendía comercializarse sin pagar aranceles.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó 4.700 réplicas de relojes de alta gama que intentaban ingresar al país de forma irregular a través de uno de los puertos marítimos de Guayaquil.

Todo tipo de marcas

La intervención se ejecutó tras detectar inconsistencias en la declaración aduanera de un contenedor proveniente de China. Según el reporte oficial, la mercancía vulneraba los derechos de propiedad intelectual al tratarse de imitaciones de reconocidas marcas internacionales, entre ellas Cartier, Rolex, Patek Philippe, Fossil y Omega.

Personal de la Dirección de Intervención de la Aduana ejecutó la aprehensión de los artículos luego de que el sistema generara una alerta sobre el cargamento asiático.

El lote incautado no había sido declarado por los importadores al momento de su arribo a la terminal portuaria, lo que constituye un intento de evasión tributaria y comercialización fraudulenta en el mercado nacional. Las autoridades mantienen bajo custodia el contenedor mientras avanzan los procesos administrativos correspondientes por la infracción marcaria y aduanera.