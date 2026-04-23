Metro de Quito: ¿qué causó la suspensión de casi siete horas?

Autoridades municipales aún investigan las causas de la crisis en el Metro de Quito.Archivo Expreso

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La capital aún trata de entender qué originó la crisis que obligó a suspender la operación del Metro de Quito por casi siete horas, el lunes pasado.

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Usuarios afectados por la suspensión del servicio

Más de 200 mil personas que suelen usar el transporte en días laborables sufrieron el impacto de la decisión: atrasos en sus trabajos, inasistencia a primeras horas de clases, pérdidas de citas médicas, gastos en taxis no planificados, etc.

Versiones oficiales: entre falla técnica y presunto sabotaje

Pese a que la paralización afectó las rutinas de tantos ciudadanos, el Municipio aún no ha explicado con certeza qué causó la alteración: el gerente del Metro atribuye la falla a un ‘switch’, lo cual habría provocado la desconexión con la estación Quitumbe, mientras el alcalde insiste en hablar de un presunto sabotaje.

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La teoría no ha convencido al Concejo Metropolitano pues se da en medio de graves cuestionamientos por la falta de un contrato clave para el mantenimiento del Metro y la alerta por el desgaste inusual de sus ruedas.

Crece la incertidumbre sobre la operación del Metro de Quito

Sin embargo, lo más grave es la pérdida de confianza en el sistema de transporte más moderno del país, ahondada por la falta de un plan de contingencia que indique las acciones a adoptar para minimizar el impacto en caso de otra eventual falla.

La ciudadanía merece la verdad y la seguridad de que el Metro de Quito se maneja técnica y no políticamente, sobre todo a pocos meses de elecciones seccionales.