Asamblea rechaza paralización del Metro de Quito y pide investigar posibles responsabilidades

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La paralización por casi siete horas del Metro de Quito escaló hasta la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución para rechazar la suspensión del servicio y exigir correctivos urgentes.

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El debate en el pleno de se dio este 22 de abril de 2026 por pedido del legislador oficialista Xavier Ordóñez, quien solicitó cambiar el orden del día de la sesión.

Su moción fue respaldada con 81 votos, lo que permitió discutir lo ocurrido el 20 de abril en el sistema de transporte subterráneo, cuando las 15 estaciones permanecieron cerradas por cerca de siete horas.

En su discurso, Ordóñez cuestionó la versión oficial que atribuyó la paralización a una falla puntual. “No puede tratarse como si fuera un simple ‘switch’, como el de la casa que se baja y se sube”, dijo, al advertir que existen informes técnicos previos que alertaban sobre problemas más graves en el Metro.

El legislador se refirió a documentos elaborados por Motorola, en 2025, y reportes más recientes de CAF (fabricante de los trenes) que habrían identificado fallas críticas.

El informe más reciente de CAF habla de un desgaste “anormal” en las ruedas de los trenes, que motivó la recomendación de reemplazar la totalidad de ellas durante este año.

78 votos de respaldo

La resolución fue aprobada con 78 votos a favor y no solo rechaza la paralización de este servicio considerado estratégico para la capital, sino que también apunta a posibles negligencias administrativas que habrían contribuido a la crisis.

Así, el texto exhorta al Municipio, al alcalde y a la Empresa Metro de Quito a tomar medidas técnicas inmediatas que garanticen la operación continua del sistema.

Además, dispone notificar a la Contraloría General del Estado para que determine posibles responsabilidades por la paralización de un servicio público, así como a la Fiscalía General del Estado, que podría abrir investigaciones si encuentra indicios de irregularidades.

Ordóñez justificó su pedido y recalcó que el Metro no se construyó con dinero de los quiteños, sino de todos los ecuatorianos.