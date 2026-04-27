Lucía Galán: Su hija Rocío Hazán se casó rodeada de celebridades y afectos

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Rocío Hazán, hija de la reconocida cantante Lucía Galán, celebró su unión con Damián Aramendi en una jornada marcada por la elegancia y la emoción profunda.

La pareja formalizó inicialmente su compromiso mediante una unión civil en Buenos Aires, rodeada de sus seres más queridos, para luego dar paso a una ceremonia religiosa y un gran festejo en Benavídez.

Un momento memorable

La ceremonia religiosa se convirtió en uno de los momentos más memorables. La novia hizo su entrada al altar del brazo de su padre, Alberto Hazán, en una escena clásica que conmovió a los presentes. Entre los invitados destacados se encontraba su tío, Joaquín Galán, quien desempeñó un rol especial durante la velada, acompañando a su sobrina en los momentos claves de la celebración.

El evento principal tuvo lugar en un sofisticado salón asociado a Astilleros Milberg. La ambientación, diseñada con luces cálidas y arreglos florales bajo una estética refinada, creó el marco ideal para una fiesta que se extendió hasta la madrugada, con una pista de baile que vibró al ritmo de una energía inagotable.

El vestuario

La elección del vestuario de Rocío fue uno de los puntos más comentados. Para el rito religioso, la novia lució un diseño de seda blanca con corte imperio, mangas largas y un elegante escote en V. El vestido destacó por su caída fluida y un minimalismo absoluto.

Fiel a una estética moderna y auténtica, Rocío optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil. Complementó su look con pendientes largos en tonos claros, prescindiendo voluntariamente de accesorios tradicionales como la tiara o el velo.

Más avanzada la noche, realizó un cambio de vestuario estratégico: un segundo diseño blanco, tipo wrap dress con mangas cortas caídas, que le permitió disfrutar de la fiesta con total libertad de movimiento.

Por su parte, Lucía Galán lució un vestido largo de mangas prolongadas en tonalidades oscuras con sutiles detalles en verde.

La integrante de Pimpinela se mostró visiblemente emocionada y utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su hija: "Agradezco verte tan feliz; encontraste un gran compañero y se dan amor puro, genuino y libre. Te amo hijita y les deseo una vida plena".

Esta celebración llega en un momento de particular sensibilidad para la artista. Cabe recordar que, a mediados de junio de 2024, Lucía compartió detalles sobre su salud tras el hallazgo fortuito de un quiste premaligno en el páncreas durante una tomografía de rutina.

La salud de Lucía

"Fue un hallazgo milagroso", relató la artista al explicar que debía someterse a una cirugía para prevenir el cáncer. En sus declaraciones, Lucía hizo un llamado a la prevención médica: "Quiero pedirle a los médicos que hagan estos controles de abdomen para prevenir... agradezco que me lo hayan detectado a tiempo".

Acompañada por Rocío y el resto de su familia, ella enfrentó este proceso.