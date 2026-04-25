Marielisa Marques: "No me nació ser madre"

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Miss Mundo Ecuador 2005 dejó la televisión para dedicarse por completo a su marca de cosmética natural.

Su negocio, Botania, nació desde su experiencia personal y se fortalece gracias al trabajo conjunto con su esposo, Paoly Correia.

Dice que su vocación está en el emprendimiento y no en la maternidad ni en regresar a los certámenes de belleza.

La Miss Mundo Ecuador 2005, Marielisa Marques (45), está alejada de la televisión y de los certámenes de belleza. Actualmente, sus prioridades son su marca de cosmética natural, Botania, cuya imagen será renovada en 2026, y su esposo, el ecuatoriano-portugués Paoly Correia.

Cuenta que su negocio comenzó en la cocina de su casa, motivada por sus propias experiencias: siempre sufrió de acné y su cabello se maltrató en exceso durante el reinado y su paso por la pantalla. Formó parte de RTS en el informativo y en el espacio La vida es una canción.

“Siempre le tuve una fe enorme a los remedios de la abuela y a lo natural. Por ello decidí crear mis productos. Tengo mi equipo en cosmética”, añade, orgullosa de su logro.

Además, es ingeniera comercial, tecnóloga en Artes Plásticas y licenciada en Comunicación Social. Ha sido instructora de imagen, etiqueta social y protocolo para personal de empresas y también para soberanas de belleza.

¿Cuál fue su mayor reto al pasar del mundo de la TV y los reinados al empresarial?

No se le daba mucha credibilidad a mi negocio por mi juventud de entonces y, tal vez, por venir de esos mundos. Pero los resultados y la transparencia hicieron que gane la confianza del mercado. Nunca dudé ni me arrepentí del camino tomado.

En ese camino no ha estado sola…

Así es. Mi esposo, con quien llevo 15 años, se encarga de la producción y el marketing. Somos una pareja detrás del negocio; no es solo Marielisa, la exreina o expresentadora de TV (risas). Aunque las mujeres lideremos, considero que no debemos perder ese lado dulce, humano y femenino.

Como empresaria, ¿qué cree que le funcionó para posicionarse como tal?

A través de las redes sociales formé una comunidad, conté mis vivencias, di mi testimonio. Ese lado humano que vieron me ayudó muchísimo. Así formé una clientela y, de esa manera, otras tiendas me abrieron sus puertas. Este es un trabajo de hormiga; no se hace de la noche a la mañana.

"La política es una herramienta para servir"

Los reinados cambiaron sus reglas. Si le propusieran volver a participar, ¿se atrevería?

(Risas) Ya no. Cuando yo participé en Miss Mundo tenía 24 años; el límite era 25 y en Miss Ecuador también era así. Los reglamentos han cambiado, pero no me veo en un certamen. Aunque sí he recibido propuestas. Estoy enamorada del mundo empresarial, de mi marca; aquello es lo que me emociona.

¿Sintió en algún momento que su valor como mujer estaba siendo reducido solo a su apariencia?

Puede ser que, por lo que hacía antes, los reinados y la TV, la gente se haga una imagen. Aquello no se puede controlar. Yo también tuve un paso corto por la política: fui diputada de la República. Creyeron en mí no por mi físico, sino por mi labor social. Siempre existirán esas limitaciones, pero nos toca demostrar lo contrario. Además, estar en informativos me dio otro sitial.

Muchos talentos que pasaron por la política no quieren volver a ella. ¿Es su caso?

No. Es una herramienta para servir a la gente, para mantener contacto. Creo que, si se está con el equipo correcto, con el que se comparte ideología, no tiene por qué ser una mala experiencia. No descarto volver, pero que dejen gobernar. Me encantaría trabajar por mi ciudad.

"Me enamora mi trabajo y mi independencia"

Lastimosamente, en concursos como Miss Universo se habla de corrupción y fraudes. ¿Cree que Ecuador debería enviar una representante?

Los reinados no morirán; para algunos países son una tradición importante. Generalmente le cambian la vida a alguien; son una plataforma para las aspirantes, incluso para las que no ganan. Además, ayudan mucho al turismo. Ojalá se recupere la credibilidad.

A muchos les interesa estar o mantenerse en pantalla por imagen.

Tras la TV me dediqué por completo a mi negocio. Incluso cuando estaba en pantalla, consideraba salirme para hacer crecer mi marca. Muchos me decían que no lo haga porque iba a perder clientela o que las ventas bajarían. Se dio lo contrario: el ojo del amo engorda al caballo. Hay que creer en uno mismo.

¿Ha tenido algo que sacrificar por seguir sus sueños, ideales o carrera?

Afortunadamente no. Mi primer matrimonio no se terminó por algo profesional; simplemente fueron otras razones. Surgieron diferencias irreconciliables.

Usted forma parte del grupo de mujeres para quienes la maternidad no ha sido una prioridad.

Nunca tuve hijos; no me llamaron la atención los niños. Me enamora mi trabajo, mi independencia. Tal vez este comentario a muchos les puede molestar, pero es algo que se debe sentir. No me nace; cada quien tiene su misión, su vocación de vida. La mía no fue ser madre. Se piensa que somos seres egoístas, no es así. Tengo cuatro gatos: Prietiño, Chiqui, Paquita y Serafina.

A veces las mujeres no quieren ser madres, pero los hombres sí desean hijos.

Él no tiene hijos y tampoco quiso. Nosotros éramos vecinos; vivía en la misma calle y, antes de casarme por primera vez, fuimos enamorados. Viajaba mucho y yo me marché a estudiar a Estados Unidos. La distancia nos separó; antes no era sencillo mantener contacto como ahora. Con el tiempo, cada quien hizo su vida; nos reencontramos. El resto es historia: nunca nos volvimos a separar.

Quince años de matrimonio se dice fácil, pero no lo es. ¿Cómo ha logrado que funcione?

Cuando se está con la persona incorrecta, hasta las virtudes pueden parecer defectos. La persona indicada te acepta como eres, no intenta cambiarte. Creo que la confianza, ser confidentes y amigos, reírse hasta de las peleas, aunque casi no peleamos, y tomarse la vida con ligereza nos ha ayudado.

¿Quiénes serán sus herederos?

(Risas) Tal vez mis sobrinos, los hijos de mi hermano Carlos, casado con Tahiz Panus (directora de la organización CNB). Ellos tienen dos niños: Alizah y Alessandro. Quizá mi sobrina sea reina, su madre lo fue y está metida en los concursos (risas).

Su marca se renovará

Usted ha sido asesora de imagen, incluso de reinas. Es común que la presión social influya en lo referente a la imagen.

Tuve una academia de imagen y etiqueta social, a eso me dediqué muchos años. A veces, por la presión social, se trata de encajar. Pero hay que considerar, en lo referente a la imagen, lo que tú piensas que eres, cómo los demás te ven y cómo piensas que los demás te ven. Hay que tratar de que todo eso se alinee.

¿Se vienen novedades con su marca?

Mi público nunca han sido las jovencitas. Pasaremos por una renovación de imagen, ya es hora de reinventarse. Quienes me han seguido me preguntan por productos antiedad. Mi público es de 30 años en adelante.