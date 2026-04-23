Valeria Gutiérrez y Axel viven su amor sin dependencia

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La relación entre la presentadora Valeria Gutiérrez (26) y el cantante argentino Axel (49) sigue dando de qué hablar… y esta vez, él encendió la polémica.

El intérprete, uno de los referentes del pop latino desde finales de los 90, habló sin filtro en el podcast Estás a tiempo de la TV Pública en Argentina y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

Por un lado, sorprendió al referirse con cariño a su exesposa, Delfina Lauría, a quien aseguró “adorar” y considerar una gran mujer, pese a la ruptura tras 16 años y cuatro hijos en común.

Pero al mismo tiempo confirmó su romance con la presentadora de En contacto… aunque con comentarios que encendieron el avispero: reveló que se ven apenas una vez al mes, que no la extraña y que disfruta plenamente de su soledad, lo que él define como “la edad del sol”.

¿Amor real o vínculo sin etiquetas? La duda quedó instalada.

Para ella es un hombre de verdad

Mientras tanto, Valeria se mantiene firme. En entrevistas ya había dejado claro que no depende emocionalmente de él: "si la relación termina, dolerá, pero su vida seguirá intacta".

Según contó la presentadora, los hijos menores del artista han aceptado la relación, pero las hijas aún no. Y con este tipo de comentarios, lejos de calmar las aguas, Axel parece echar más leña al fuego.

Eso sí, para Valeria hay razones claras detrás de su elección: lo define como “un hombre de verdad”, seguro, maduro y generoso, alguien que la apoya y le aporta aprendizaje.

Cuando comenzamos esta relación, ambos nos arriesgamos. Yo di ese salto al vacío, pero no me arrepiento: ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”, añadió en una entrevista con EXPRESIONES.

Una relación poco convencional, sin dependencia emocional declarada.