Meghan Markle invierte en marcas femeninas antes de lanzar su propia línea

La duquesa de Sussex anunció en marzo que lanzaría una marca de estilo de vida llamada American Riviera Orchard, pero todavía no se conocen todos los detalles. Mientras eso llega, concedió una entrevista a The New York Times, en la que afirmó que ha invertido dinero en firmas lideradas por mujeres y, gracias a ello, cuenta con una pequeña cartera de empresas de ese tipo.

Entre ellas se encuentra Cesta Collective, especializada en bolsos tipo cesta tejidos a mano por un colectivo de artesanas en Ruanda y terminados en Italia. Meghan Markle confiesa que descubrió la marca por casualidad, en una de sus habituales búsquedas en Google. “Trato de encontrar nuevos diseñadores, especialmente en diferentes territorios”, explica.

Meghan Markle traza una buena estrategia

El interés de la esposa de Harry por este tipo de negocios surgió durante la pandemia. La primera empresa con la que tuvo relación fue Clevr Blends, una marca de café y té instantáneo fundada por Hannah Mendoza y Roger Coppola, cuyos productos fueron incluidos en la lista de favoritos de Oprah Winfrey ¡durante dos años consecutivos! Un gran empujón, sin duda.

Pero esas no son todas. Según reveló al medio estadounidense, entre cinco y diez marcas conforman su cartera, y las considera un complemento a la suya propia, que será lanzada próximamente. “Invertir en ellas me ha ayudado a prepararme para este capítulo en el que invierto en mí misma”, aclara. Se trata, entonces, de allanar el camino.

Meghan Markle: bien en los negocios, ¿y el amor?

Que es “una pesadilla” y que estar con ella es “imposible”. Eso aseguran los amigos del príncipe Harry respecto a lo que significa convivir con Meghan Markle. Así lo revela el medio Vive USA, que afirma en su página web que estas declaraciones llegan justo cuando se comenta que la pareja enfrenta una crisis matrimonial.

El libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors (que podría traducirse como: Venganza: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor), escrito por el experto en realeza Tom Bower, incluye un episodio muy incómodo entre ellos y los amigos del duque, en el que los testigos afirman que el comportamiento de Markle “dejó atónitos a todos los presentes”.

Pero, ¿qué ocurrió? Según Bower, la pelinegra se enfrentó a los amigos de su esposo, quienes habían opinado sobre su “estilo de trabajo”. Una vez se retiraron de la casa, según el medio Express, uno de ellos escribió en un mensaje de texto: “Harry debe estar jodidamente loco para estar con la duquesa de Sussex”, mientras que otro describió a Meghan Markle como “una pesadilla total”.

Es difícil apostar al cien por ciento por la veracidad de estos comentarios, pero lo cierto es que cuando el río suena, piedras trae.

