Lugares de Tumbaco que sorprenden estarán en una ruta turística

Centro. En parque central de la parroquia rural es el único que tiene tres iglesias. Una que data de 1557, otra de 1670 y una más actual de 1979.

Si hablamos de turismo en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la postal inmediata suele ser el Centro Histórico o la Mitad del Mundo. Difícilmente Tumbaco aparece en el radar. Sin embargo, en esta parroquia rural asentada en el valle, a los pies del volcán Ilaló se gesta una iniciativa ciudadana que busca cambiar esa percepción y posicionarla como un destino con identidad propia.

Tumbaco es una de las parroquias más antiguas del DMQ y guarda historias que muchos de sus propios habitantes desconocen. Pocos saben, por ejemplo, que su parque central es el único que tiene tres iglesias en un mismo espacio: la capilla franciscana que data de 1557, la iglesia antigua levantada en 1670 y el templo moderno construido en 1979. Una de ellas ya no está consagrada, pero forma parte del conjunto arquitectónico que configura su pequeño centro histórico.

El impulso por rescatar esa memoria nació desde la comunidad. Patricio Andrade, integrante del colectivo Memoriosos de Tumbaco, cuenta que durante años el valle fue visto más como una zona comercial, pero no como un espacio turístico. “Nos juntamos varias personas y empezamos a investigar. Queríamos que la gente conozca la historia que hay detrás de los lugares cotidianos”, explica.

La ruta comienza en el Chaquiñán

El primer punto de exploración fue el Chaquiñán, una ruta muy transitada por ciclistas y caminantes que conecta Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo y Tababela. Aunque es popular como espacio recreativo, pocos conocen que allí pasaba la antigua vía del tren.

En el tramo que atraviesa el bosque seco y el parque Los Algarrobos está el río San Pedro que en sus orillas reposan piedras oscuras que llaman la atención. Las investigaciones del colectivo apuntan a que se trata de roca volcánica arrastrada por la erupción del Cotopaxi en 1887. El material descendió y quedó depositado en la zona, como un testimonio geológico que hoy pasa inadvertido para la mayoría.

Otro punto es el cañón del Chiche, formado hace miles de años, que se habría configurado por procesos vinculados a deshielos y actividad volcánica en el Ilaló. Ese espacio es ideal para los amantes del vértigo y la aventura. También, en sentido Puembo- Tumbaco, todavía están los túneles por donde iba el tren.

Todo el trabajo de investigación que llevó años, se plasma en rutas por esos y otros puntos que se organizan a pedido de escuelas, colegios y universidades. Andrade recalca que el objetivo es recuperar la memoria histórica de la parroquia y, con ello, fomentar el turismo.

Proyecto genera interés de operadora turística

El esfuerzo comienza a dar resultados. Este año, una operadora turística de Cuenca anunció que incluirá a la ruta de los Memoriosos de Tumbaco dentro de sus paquetes. “Muchos no conocen su valor histórico y patrimonial. Estamos cambiando esa realidad”, añade Andrade.

Desde el ámbito institucional también hay interés en fortalecer estas iniciativas. Divoni Maldonado, de la Unidad de Información y Seguridad Turística del Cuerpo de Agentes Metropolitano, cuenta que el equipo, integrado por 30 profesionales que se desempeñan como guías en el Centro Histórico de Quito y apoyan en tareas de seguridad e información al visitante, ya dio los primeros pasos para mirar hacia el valle.

Recorrido. La Unidad Turística del Cuerpo de Agentes visitó la ruta del Chaquiñán. Foto: Karina Defas/ EXPRESO

Hace un mes participaron en un recorrido por el centro de Tumbaco, el Chaquiñán y las riberas del río San Pedro. Esa vez no fueron quienes guiaban el grupo, sino quienes escuchaban y tomaban nota.

Andrade encabezó la ruta y compartió los hallazgos históricos y patrimoniales que el colectivo ha documentado. Con esa capacitación, la meta es extender su trabajo a la zona e incluir a Tumbaco dentro de los circuitos que promueven de manera regular.

Los atractivos de Cumbayá

En Cumbayá se suman su parque central y su oferta gastronómica. “La idea es que la gente conozca la historia, el patrimonio y también disfrute del clima cálido del valle”, comenta Maldonado.

Quienes han participado en estas rutas coinciden en que la experiencia cambia la forma de mirar el territorio. Andrea Segura, quien reside en el norte, admite que antes no asociaba Tumbaco con turismo. Durante el recorrido le sorprendió descubrir que el Chaquiñán fue una vía férrea y que las piedras del río eran producto de una erupción volcánica.

También le llamó la atención la convivencia entre lo urbano y lo rural, así como la organización comunitaria para limpiar el río. “Uno se sorprende porque hay muchas historias y lugares que no conocía. Te queda la espina de seguir investigando”, dice.

Esa es, precisamente, la apuesta de Tumbaco: que sus propios habitantes y los quiteños miren el valle con otros ojos. No como un lugar de paso o de expansión inmobiliaria, sino como un territorio con siglos de historia, patrimonio natural y memoria viva.

