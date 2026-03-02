El icónico grupo peruano Yuyachkani llega a Quito con la obra 'Rosa Cuchillo'

‘Rosa Cuchillo’ (Ana Correa) lleva a buscar al espectador en su medio, los mercados de la sierra, placitas de pueblos, patios, atrios de Iglesias.

Las obras ‘Ternura’ (del dramaturgo Joce Deux) y ‘Todas las veces que te vi morir’ (Pavel V. Hernández) tuvieron montajes la semana pasada en el Teatro Variedades, con asistencias que llegaron a llenar las butacas.

Un diálogo entre padre e hijo con una escenografía muy contemporánea (un par de escaleras de avión y el tenis como motivo) caracterizan a la primera pieza teatral; la segunda, con más personajes, se ciñe sobre las preguntas de la madre de un hijo desaparecido a través de la memoria propia (el comedor, el padre, la consciencia, la policía).

Heterogéneas y conmovedoras, estas historias son el resultado de las Escrituras en residencia que lleva a cabo la Fundación Teatro Nacional Sucre. El público fue testigo de la publicación de nueve libretos, en 2025, dentro del volumen 1 de ‘Cuadernos de Dramaturgia’; también de las Lecturas Dramáticas como antesala de la Fiesta Escénica de Quito (FIEQ) y del montaje final.

Ese proceso, en el cual las letras le anteceden a la voz, como paso previo al montaje en escena se retomó este año, de cara a la edición X de la FIEQ que se realizará en mayo próximo. Y se inicia con la presentación, este martes 3 de febrero (17:30), del volumen 2 de la colección que reunirá a siete nuevas obras.

La función de ‘Todas las veces que te vi morir’ se realizó con sala llena en el Teatro Variedades el sábado pasado. Archivo FTNS- AnaLu Zapata

Las autoras son: Daisy Sánchez P. (con ‘El pueblo de los hombres tristes’), Jessica Vinueza (‘Gloria’), Sharon Olazaval (‘Good Girl’), Alegría Chiriboga (‘La noche de las luciérnagas’), Milagros Freire (‘Reminiscencia / y otras formas de permanecer a tiempo’), Jolaho Crespo (‘Un reino sin persona(jes) / cuadros de una barbarie organizada’) y Tamara Guiñansaca (‘Wambritas del Yanuncay’).

De esta última se realizará la Lectura dramática, en el Teatro Variedades a las 18:00 del martes. Se trata de una historia que se inicia con una plegaria: “A las orillas del río Yanuncay cantan las wambritas; un coro de mujeres que se escucha nacer desde las profundidades del agua. Entre ellas hay una voz que pregunta, a la que las demás responden. Su canto es una respiración, un rezo susurrado, un llanto contenido. Su canto es agua, agua dulce, agua salada. El mundo submarino de tres mujeres; shuk, ishkay, kimsa, tres hijas agua; de su dolor y su llanto este río se ha alimentado por años”.

La entrada es libre. Al igual que a la presentación del libro, que se realizará con comentarios de las dramaturgas Gabriela Ponce y Carmen Elena Jijón. Los ejemplares se distribuirán durante otras lecturas de marzo.

Una maestra de la escena peruana

El mediodía del viernes 6 de marzo, el colectivo peruano Yuyachkani presentará la acción escénica unipersonal ‘Rosa Cuchillo’, de la artista Ana Correa, en el Mercado Central de Quito.

La obra, un rito de danza, música y memoria tiene como protagonista a “la madre que busca más allá de la muerte a su hijo desaparecido, recorriendo los otros mundos (el Mundo de Abajo “Uqhu Pacha” y el Mundo de Arriba “Hanaq Pacha”). Su retorno a esta tierra (el “Kay Pacha”) busca armonizar la vida y a través de la danza, ayudar a que la gente pierda el miedo y empiece a sanarse del olvido”.

El Grupo Cultural Yuyachkani se fundó en 1971 y su nombre proviene de la palabra quechua que traducida al español significa “estoy pensando, estoy recordando”. En lo artístico recorre caminos de búsqueda sustentados en la investigación del comportamiento escénico del actor desde la perspectiva de una cultura de grupo.

Esta acción escénica fue creada para ser confrontada en Mercados Andinos del interior del Perú y verla en Ecuador será un hito que conmemora los 55 años de trayectoria de sus artífices.

El grupo Yuyachkani, además, realizará el taller “Cuerpo y objeto de memoria”, un espacio de creación y reflexión que se abre en el marco del Mes de la Mujer, para el cual se han inscrito 30 artistas.

¿Quién es Tamara Guiñansaca?

Es artista escénica, dramaturga y vestuarista originaria de Cuenca. Ha participado como actriz, directora y vestuarista en diversos procesos de creación colectiva, y ha consolidado una línea estética que entrelaza memorias textiles y dramaturgia corporal. En su práctica escénica, concibe la dramaturgia como una forma de investigación artística, explorando las identidades transnacionales de hijas e hijos atravesados por la migración entre Ecuador y Estados Unidos.

Su voz emerge desde los márgenes para nombrar lo silenciado: el dolor, la ternura y la resistencia de quienes han crecido entre fronteras. Es fundadora del colectivo Runa Teatro y de Estudio LaTam, taller que integra costura, diseño y escenografía.

