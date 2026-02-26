'Amor en tiempos de Tinder', una comedia teatral sobre el romance después de los 50

La obra protagonizada por Valentina Pacheco y Mao House se presenta en la Casa Toledo, en Quito

En una mesa pequeña, frente a dos cafés y un teléfono que vibra con notificaciones, María Sol y Carlos intentan atravesar una primera cita a ciegas. La conversación avanza entre pausas, miradas contenidas y la sensación de estar explorando un terreno desconocido: el de las aplicaciones digitales para conocer pareja. Desde esa escena cotidiana parte Amor en tiempos de Tinder, comedia que actualmente está en cartelera en el Centro Cultural Casa Toledo, en Quito.

RELACIONADAS Tim Hecker y Luzmila Carpio entre los artistas foráneos del Festival de Música Sacra

La obra nació el año pasado en formato de microteatro. Giselle Jukka, dramaturga y directora del montaje, recuerda que la propuesta inicial era sencilla: trabajar los códigos incómodos de una primera cita desde el humor. “Yo siempre escribo comedias y la idea era hacer una obra ágil, que jugara con esos silencios incómodos, con el ‘qué pregunto’, ‘qué digo’, ‘cómo me va a percibir la otra persona’”, explica.

Sin embargo, la reacción del público modificó la lectura del proyecto. A las risas se sumaron comentarios y momentos de identificación que no habían sido previstos. “La respuesta de la gente fue súper linda y muy sorpresiva. Ver cómo una obra que solo buscaba entretener terminó enterneciendo al público fue algo muy especial. Ahí supe que valía la pena pasar de un formato de 25 minutos a uno largo, porque la historia sí daba para más”, cuenta la directora.

“La Nota”: humor, amor y crisis de pareja llegan a escena en Quito Leer más

Una segunda oportunidad

En escena están Valentina Pacheco y Mao House, quienes interpretan a María Sol y Carlos. Ambos pertenecen a la generación baby boomer y, frente al universo digital, se ven obligados a pedir ayuda para crear un perfil y entender la dinámica de la aplicación.

“Ellos no saben ni por dónde empezar, entonces tienen que hacer lo que hace mucha gente de su generación: pedir ayuda a conocidos que sepan manejar la aplicación. Además, hay un contraste entre esta forma de buscar el amor y cómo lo hacían en su juventud, y eso es muy relevante en la trama”, explica la directora.

La historia gira en torno a la posibilidad de volver a intentarlo, aun cuando las experiencias previas hayan dejado reservas, temores y dolor. La puesta en escena explora qué situaciones personales, pérdidas o temores conducen a los personajes a cerrarse afectivamente y qué los impulsa, pese a ello, a reconsiderar esa decisión.

Pero no todo es romance. Uno de los recursos escénicos que aportan a la comedia es la proyección de perfiles mientras los personajes hacen “scroll”. “Usamos imágenes de actores del medio que quisieron participar; entonces salen los perfiles de actores como Juana Guarderas, Alfredo Espinosa”, detalla.

Tras su temporada en Quito, el equipo alista la circulación de la obra en otras ciudades del país. Silvia Echevarria

Las facetas ocultas

La nueva versión amplía el desarrollo de los personajes respecto al microteatro original. “En la primera versión funcionaba muy bien el planteamiento de cómo va la cita y de cómo una cita no necesariamente define si tienes química o no con la persona. Entonces era poner todos estos retos: los silencios incómodos, qué preguntar, qué decir, cómo me va a percibir la otra persona. Ahora potenciamos eso y aumenté toda la parte de cómo ellos llegan a la aplicación, indagando en cuál es la historia de cada personaje, qué les ha pasado, qué han vivido, por qué no creen o creen en el amor”, explica Jukka.

RELACIONADAS El sector cultural busca repensar el futuro del Malecón del Salado

En el caso de Carlos, se trata de un hombre viudo que dedicó su vida a criar a su hija tras la muerte de su esposa. Ahora que ella es adulta y ha formado su propia familia, es quien lo impulsa a abrirse nuevamente a la posibilidad de conocer a alguien. “Se muere de miedo y debe enfrentarlo”, señala la directora sobre ese proceso.

Amor en tiempos de Tinder se presenta en el Centro Cultural Casa Toledo, ubicado en las calles Toledo y av. Coruña, el viernes 27 y sábado 28 de febrero a las 20:00, y el domingo 1 de marzo a las 18:00.

“El ansia”: un amor prohibido que vuelve para enfrentar al pasado Leer más

Costo de la entrada: $7,50.

Mirar a futuro

Tras su temporada en Quito, el equipo alista la circulación de la obra en otras ciudades del país. La primera parada prevista es Santo Domingo, en abril, y posteriormente el montaje se presentará en Guayaquil, Cuenca y Latacunga, como parte de una gira que se encuentra en proceso de coordinación.

La intención, agrega Jukka, es que la comedia continúe su recorrido durante el año y pueda encontrarse con nuevos públicos. “Ha sido muy bien recibida por gente de todas las edades y queremos que más personas puedan verla”, afirma.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!