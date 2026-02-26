Ley Minera: acción de protección podría frenar la norma de Daniel Noboa

La acción de protección fue presentada por organizaciones sociales de Azuay mientras la ley aún era debatida en la Asamblea

Yaku Pérez, de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, encabeza la acción de protección.

¿Peligra la nueva Ley de Minería de Daniel Noboa? Pese a su aprobación en la Asamblea Nacional este 26 de febrero, una acción de protección en Azuay amenaza con frenar la norma. Organizaciones indígenas denuncian vulneraciones a la consulta previa, mientras la justicia posterga una audiencia clave tras pedidos del Ejecutivo. Descubre qué pasará con el proyecto económico urgente.

La acción de protección que acecha a la ley

Aunque fue aprobada por la Asamblea Nacional este 26 de febrero de 2026, la polémica Ley de Minería del gobierno de Daniel Noboa aún enfrenta obstáculos legales. Organizaciones ambientalistas e indígenas cuestionan la norma, calificada como económica urgente, por representar un posible retroceso en el control ambiental y la consulta previa en los territorios.

RELACIONADAS Asamblea aprueba Ley urgente minera y energética pese a protestas indígenas

Organizaciones sociales de Azuay y Cañar presentaron una acción de protección con medida cautelar para frenar la ejecución de la norma. El recurso legal busca declarar que el proyecto de Noboa vulnera el derecho constitucional a la consulta prelegislativa de las comunidades y nacionalidades indígenas.

Días atrás, el juez Favio Alejandro Guaraca Maldonado negó la medida cautelar inicial, argumentando que en ese momento la ley aún estaba en trámite legislativo y la amenaza era una "mera expectativa". No obstante, la acción de protección sigue su curso.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley minera de Daniel Noboa sin cuidado de su contenido ni de sus consecuencias. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Diferimiento de la audiencia clave

La diligencia judicial estaba prevista para el viernes 27 de febrero, pero sufrió un cambio de última hora. Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, solicitó diferir la audiencia alegando que el Ejecutivo no recibió el texto íntegro del proceso y que faltaban documentos por digitalizar en el expediente.

El magistrado aceptó el pedido y reprogramó la audiencia para el lunes 2 de marzo de 2026, a las 09:00, en el Complejo Judicial de Azuay. En la diligencia, el magistrado analizará los argumentos de las organizaciones sociales y la posible inconstitucionalidad de la Ley de Minería.

Protestas y rechazo social

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) anunció que este 27 de febrero definirá nuevas medidas de hecho. Los grupos sociales se concentrarán en los exteriores de la sede judicial en Cuenca para rechazar lo que consideran una "priorización de la inversión extractiva" sobre la participación comunitaria.

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos, aprobada con los votos mínimos necesarios, pretende modernizar la gestión minera y atraer inversión formal. Sin embargo, el punto más crítico para los opositores es la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones administrativas, lo que podría reducir la fiscalización estatal.

‼️#URGENTE

La Federación Indígena de Azuaya presenta una acción de protección en la Corte de Justicia de Azuaya en contra del presidente de la Asamblea Nacional y del presidente Daniel Noboa por la pretendida reforma a la Ley de minería.

▶️@Expresoec pic.twitter.com/gdZLE08bF5 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) February 23, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!