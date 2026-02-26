Entérate hasta cuándo durará el primer Mercurio retrógrado de 2026 y cómo podría afectar

Mercurio retrógrado en 2026 será del 26 de febrero al 20 de marzo, afectando comunicación, planes y tecnología.

Hay momentos en que todo parece salir al revés: mensajes que no llegan, correos que desaparecen, planes que se retrasan. Si lo has sentido, es probable que Mercurio esté retrógrado.

En términos astronómicos, no hay misterio: el planeta no cambia de rumbo; es solo un efecto óptico. Pero en astrología, este período se considera clave para detenerse, revisar y ajustar lo que no funciona, especialmente en comunicación, tecnología y decisiones importantes.

Fechas oficiales: ¿cuándo empieza y termina?

El primer Mercurio retrógrado del 2026 comenzó el 26 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo. Durante estas semanas, es recomendable evitar decisiones impulsivas y revisar todos los detalles antes de firmar o enviar información importante.

La sombra del retroceso

Antes y después del retroceso oficial, existe lo que los astrólogos llaman pre-sombra y post-sombra:

Pre-sombra: del 11 de febrero

Post-sombra: hasta el 9 de abril

Estas etapas no son parte del retroceso formal, pero ayudan a prepararse y anticipar posibles confusiones o retrasos.

Efectos esperados

Comunicación y tecnología

Durante Mercurio retrógrado, los errores en correos, mensajes y documentos tienden a aumentar. También pueden presentarse fallas en dispositivos electrónicos y malentendidos en reuniones o acuerdos importantes.

Vida diaria

Más allá de la tecnología, este período invita a organizar tareas, revisar proyectos pendientes y ajustar planes. Para quienes siguen la astrología, es un momento ideal para reflexionar y tomar decisiones con más claridad.

