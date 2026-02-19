El sector cultural busca repensar el futuro del Malecón del Salado

Gestores y representantes municipales se reunirán para trazar una hoja de ruta que reactive la programación artística

El espacio atraviesa un momento en el que la percepción de seguridad ha incidido en la dinámica de sus espacios públicos.

En medio de los desafíos que enfrenta Guayaquil en materia de seguridad y convivencia ciudadana, distintas organizaciones culturales impulsan una mesa de diálogo para repensar el papel del arte en la recuperación del Malecón del Salado. La iniciativa busca reactivar el flujo cultural y turístico del sector, entendido como un punto estratégico dentro del entramado urbano.

La ciudad, que aporta cerca del 24 % del PIB nacional y lidera el comercio y los servicios del país, atraviesa un momento en el que la percepción de seguridad ha incidido en la dinámica de sus espacios públicos. En ese contexto, la expresión artística aparece como una herramienta de cohesión social y de reconstrucción de identidad comunitaria, capaz de generar encuentros y reactivar economías locales.

Organizaciones como Piso11, ICNA, ArtLab, Sin Fines de Lucro y Ría Rebeldía articulan este espacio interinstitucional con la intención de construir propuestas conjuntas. La convocatoria también contempla la participación del Cabildo, a través de representantes como Emilene Aguayo (DASE), la concejal Nelly Pullas y delegados de la Fundación Malecón 2000.

Un llamado a la acción

La mesa surge en un momento en que el municipio ha manifestado su interés por reactivar sectores como Guayarte y fortalecer el cordón turístico y cultural del Malecón del Salado. La intención es integrar programación artística, circulación de públicos y activación económica sostenible, conectando a gestores culturales, comerciantes y autoridades en una misma hoja de ruta.

Entre los objetivos está la articulación de políticas culturales, iniciativas económicas y acciones de apropiación social del espacio público que refuercen el sentido de pertenencia en la zona.

La reunión se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, a las 19:00, en Piso 11 – Espacio y Cultura, ubicado en 9 de Octubre 1904 y Esmeraldas. La convocatoria está abierta a agentes culturales y actores vinculados al sector.

