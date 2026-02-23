Tim Hecker y Luzmila Carpio entre los artistas foráneos del Festival de Música Sacra

Desde Canadá, México, Bolivia y Armenia llegarán a la edición XXIV del encuentro que explora sonoridades antiguas y clásicas

Esta edición ocupará con música: el Museo del Alabado; las Iglesias Santa Clara del Centro, de la Compañía, San Francisco, Santa Teresita, La Dolorosa, así como los espacios de la FTNS.

“Sonidos que trascienden” es el concepto que compone el XXIV Festival Internacional de Música Sacra de Quito (Fimusaq). Este año se realizará entre del viernes 20 al martes 31 de marzo, en varios espacios de la capital y a través de la gestión de la Fundación Teatro Nacional Sucre.

El concierto de la cantante lírica soprano María Isabell Albuja, en el escenario del Teatro Variedades (18:00), dará apertura al encuentro que tendrá al músico canadiense Tim Hecker como invitado especial en una programación que incluye un conversatorio con este artista. Además del concierto inmersivo titulado ‘Sinapsis’, a realizarse el sábado 21 de marzo (19:00) en el Teatro Nacional Sucre.

Salud de Willie Colón: El músico Bobby Valentín pide oraciones para su recuperación Leer más

La potencia gráfica del sonido

El artista visual Josué Andino es el diseñador de la estética de los afiches y artes de la edición 2026 de Fimusaq. La renovación anual del concepto del festival puso a este diseñador quiteño a investigar referencias sobre la transcendencia en la música, un arte del que también es explorador constante.

“Tratamos de abordar el lado abstracto del sonido; buscamos traducir la idea de trascendencia con degradados, vibraciones del color que llevaran la idea del ruido al cartel” o afiche oficial que se publicó en redes sociales el pasado 20 de febrero, comenta.

Y añade un matiz que puede expandirse en los oídos de la audiencia del festival que ocupa edificaciones patrimoniales de la ciudad: “Se evitó colocar elementos tradicionales relativos a lo religioso porque lo sacro y musical va más allá de este ámbito”.

La trascendencia del invitado internacional, Tim Hecker

El compositor y artista sonoro canadiense Tim Hecker es una de las figuras más influyentes de la música experimental y electroacústica contemporánea. Su concierto coincidirá “simbólicamente con los días del equinoccio de primavera, un momento de transición, equilibrio y renovación profundamente vinculado a prácticas rituales y espirituales en diversas culturas”, ha indicado su equipo de producción.

Los conciertos de Tim Hecker son reconocidos internacionalmente por su carácter inmersivo y sensorial. Cortesía

“A través de un diseño escénico que incorpora luces de baja intensidad y niebla densa, el artista propone una experiencia cercana a la privación sensorial: la inhibición parcial del sentido de la vista amplifica la percepción auditiva y favorece un estado de escucha profunda, casi meditativa”.

La acústica, escala y carácter patrimonial del Teatro Nacional Sucre ofrecen “un marco ideal para una propuesta inmersiva de esta naturaleza”, coinciden los productores de la firma Overlap, “plataforma curatorial reconocida por su apuesta sostenida por los lenguajes artísticos más relevantes del presente global y por su capacidad de anticipar escenas y discursos contemporáneos”.

Carlos Vives regresa a sus raíces en El último disco Leer más

La Clase magistral de Tim Hecker se realizará el sábado 21 de marzo, desde las 11:00. Para su concierto de esa noche las localidades habilitadas serán: Platea ($35), 1era de palcos ($50), 2da de palcos ($50) y luneta ($20).

Otros puntos destacados del festival

El músico armenio Tigan Ter-Minasyan se presentará ‘Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa’, el 21 de marzo, a las 17:00. Este artista también se presentará en la Iglesia del Carmen Alto, el domingo 22 de marzo, 17:30.

Entre los elencos de la FTNS, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y Coro Mixto Ciudad de Quito se presentarán en San Juan de Calderon, el domingo 22 de marzo.

Y el ensamble Nêyraq, seleccionado por convocatoria, irá al Centro de Arte Contemporáneo, el miércoles 25 de marzo, 19:00.

¿Quién es Luzmila Carpio?

Nacida en Qala Qala, Bolivia, Luzmila Carpio ha dedicado más de cinco décadas a la música y la sabiduría de los pueblos quechua y aymara. “Su trayectoria, desde una pequeña aldea andina hasta escenarios internacionales, encarna la resiliencia y la devoción por el patrimonio cultural”, dice su página oficial.

“La música de Luzmila trasciende el lenguaje, tejiendo historias de naturaleza, identidad y espiritualidad”.

La información sobre los detalles de su concierto se publicarán en la página de la FTNS.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!