Carlos Vives regresa a sus raíces en El último disco

“Ya no se escribe de amores, ya no se escuchan canciones / de esas para enamorar / y aunque no sea como un Lama, son esas cosas del alma / que te quiero regalar…”. Así arranca Te Dedico, el sencillo con el que Carlos Vives abre una nueva etapa musical y presenta El último disco, su más reciente producción de estudio.

La canción se mueve entre la nostalgia y el deseo de volver a lo simple, dejando un mensaje claro: recuperar la costumbre de dedicar una melodía, escribir versos, lanzar piropos y tomarse el tiempo para el otro. Esa intención de contrastar las formas actuales de relacionarse con una idea más clásica del amor es la línea que atraviesa el tema, que llegó como carta de presentación del proyecto y estuvo acompañado por un videoclip protagonizado por Pedro Vives, hijo del cantante colombiano.

“Los valores han cambiado bastante, pero valores como el amor y el romanticismo siguen siendo fundamentales en la vida en pareja, y no podemos dejarlos atrás”, expresó el artista. Para Vives, esos gestos clásicos del enamoramiento —que marcaron otras épocas de la música latina y también su propio universo musical— vuelven a ser hoy una forma simbólica de recuperar cercanía y conexión real, y se convierten en el hilo conductor del álbum, cuyos temas se irán publicando en plataformas como Spotify durante los próximos meses.

Celebrar el pasado

El último disco nace desde esa búsqueda. Según ha explicado el cantante, el álbum fue pensado como un regreso a la esencia. El título llamó la atención desde el inicio y abrió la puerta a especulaciones sobre un posible retiro, pero el propio Vives ha aclarado que no se trata de una despedida, sino de un homenaje a la manera tradicional de grabar música.

“Hoy no se hacen discos así, no se graban como se ha grabado este álbum, en vivo, en el estudio”, comentó, destacando que el proceso incluyó una mirada retro y una apuesta por la interpretación directa de los músicos. El resultado reúne canciones nuevas y mantiene ese hilo que conecta con algunos de los trabajos más representativos de su trayectoria.

En el recorrido del álbum también aparece una celebración de su propio camino artístico. El músico asegura que, durante la creación y composición, logró reconectarse con distintas etapas de su carrera, desde las canciones que marcaron los años noventa hasta composiciones más recientes. “Empecé pensando en esos temas que compuse en mi juventud y en cómo me marcaron. Quise rescatar canciones que no interpretaba desde hace tiempo, especialmente de discos como La Tierra del Olvido, que cumplió tres décadas”, explicó.

Así, el disco no solo presenta material inédito, sino que dialoga con su propia historia artística.

La revolución del amor

Según Carlos Vives, la decisión de abordar el romanticismo de antaño en el álbum nació de observar cómo se viven hoy el coqueteo, el enamoramiento y las relaciones entre los jóvenes. “Quería proponer un espacio para volver a gestos que antes eran habituales y hoy han desaparecido. Vivimos en un tiempo donde ya no se dedican canciones ni se es sincero con los sentimientos… dedicar algo real es un acto que ahora hasta parece revolucionario”, asegura. Desde esa idea, el álbum busca recuperar la intención detrás de las palabras y el valor de los vínculos construidos con tiempo y presencia.

Hablar de música romántica también es hablar de la trayectoria de Carlos Vives. Nacido en Santa Marta, inició su carrera en la actuación antes de consolidarse como cantautor y construir un sonido propio que fusiona vallenato, cumbia y pop. Discos como Clásicos de la Provincia y La Tierra del Olvido marcaron un antes y un después al llevar los ritmos colombianos a escenarios internacionales. Con los años, su propuesta se convirtió en referencia para nuevas generaciones de músicos que encontraron en esa mezcla entre tradición y modernidad un camino posible.

El álbum, ha explicado Vives, también surge de una reflexión sobre cómo los artistas más jóvenes han vuelto la mirada hacia sus propios sonidos. “Muchos de los artistas empiezan a mirar hacia nuestros ritmos, hacia ritmos que nosotros impulsamos al inicio para armar cosas con la música, para darles valor, y me pareció importante regresar a esas raíces también”, señaló.

Al disco lo acompaña también una propuesta escénica: el Tour al Sol 2026 Cortesía

Volver a los escenarios

Al disco lo acompaña también una propuesta escénica: el Tour al Sol 2026. El espectáculo está pensado como un viaje simbólico que sigue el recorrido del sol, desde el amanecer hasta el atardecer. Según ha explicado el artista, la puesta en escena tiene una teatralidad propia y avanza al ritmo de la luz durante todo el concierto, creando una narrativa que conecta música e imagen. El repertorio reunirá clásicos, canciones del nuevo álbum y momentos especiales, entre ellos una presentación dedicada a niños y familias. La gira ya confirmó fechas en Norteamérica, Colombia y Ecuador.

Para Vives, esta etapa significa también la posibilidad de volver a encontrarse con el público desde el escenario, algo que —según recuerda— marcó profundamente sus primeros años de carrera. “Estoy feliz de poder volver a viajar y girar, y cantar esas canciones clásicas con la gente. Me da mucha emoción”, dijo, adelantando que el tour será un recorrido por distintas etapas de su historia musical.

En Ecuador, el Tour al Sol tendrá dos presentaciones. La primera será en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, el jueves 3 de septiembre; y la segunda en Guayaquil, en el Estadio Alberto Spencer, el sábado 5 de septiembre, donde el cantante compartirá escenario con Bacilos.

