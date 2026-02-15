5 himnos del pop en español para cantar en este Carnaval

Carnaval es música, alegría e imaginación. Te ´presentamos cinco canciones en español para cantar en estas fechas

La indiscutible sensualidad de Shakira se pone de manifiesto en su tema La Loba, ideal para este Carnaval.

Hay letras que no solo se escuchan, también se visualizan. Basta pronunciar su nombre para imaginar un look, una actitud o incluso una historia completa. En el universo del pop en español, muchos temas han terminado convirtiéndose en auténticos iconos culturales. Y en Carnaval, la música puede marcar quién eres por una noche.

La música siempre ha ido un paso por delante de las tendencias. Antes de que habláramos de outfits o inspiración estética, las canciones ya estaban creando personajes reconocibles. Este Carnaval, esos títulos vuelven a cobrar vida fuera de los escenarios y se instalan en las calles como la mejor excusa para disfrazarse.

Don Diablo, de Miguel Bosé

Si hablamos de presencia escénica, Miguel Bosé es un punto de partida indiscutible. Don Diablo propone un personaje elegante y oscuro, con un toque teatral que encaja perfectamente en el espíritu carnavalesco. Su ritmo y dramatismo invitan a jugar con capas, sombreros y una actitud magnética. Es la elección ideal para quienes buscan un disfraz sofisticado con personalidad.

El tema fue compuesto originalmente L. Russell Brown y Sandy Linzer, ambos estadounidenses, y la canción se estrenó en 1979 en la voz de Cory Daye. Un año después, Bosé la adaptó al español y le otorgó, de la mano de Graham Preskett, un tono divertido y decidídamente pícaro.

La Loba, de Shakira

La Loba es sinónimo de libertad y fuerza femenina. Shakira convirtió esta canción en un fenómeno que trasciende generaciones. En Carnaval, su imaginario inspira estilismos audaces, llenos de movimiento y sensualidad. Es una apuesta segura para quienes desean destacar con energía, confianza y una estética salvaje que nunca pasa desapercibida.

Billboard en español calificó este tema como "un sexy poema interpretado con una dulzura vocal, que tiene la vena requerida para seducir e invitar a la pista de baile". ¿El plus? Es diferente a los trabajos anteriores de Shakira, con una letra decididamente sensual y atrevida.

Torero, de Chayanne

Pocas canciones en español mantienen una vigencia tan sólida como Torero. Chayanne imprimió pasión y determinación en un tema que combina ritmo y carácter. Para Carnaval, es la excusa perfecta para recrear un look cargado de fuerza, intensidad y actitud. Su estribillo sigue siendo infalible para animar cualquier fiesta.

El video que acompaña este tema se filmó en febrero de 2002 ,en Buenos Aires, Argentina. El clip fue nominado al Grammy Latino por Mejor video musical versión corto, pero no logró superar la propuesta de Frijolero, de Molotov.

Pantera en libertad, de Mónica Naranjo

La potencia vocal y estética de Mónica Naranjo alcanza uno de sus puntos más memorables en Pantera en libertad. El tema transmite poder, dramatismo y una sensualidad felina que se traduce fácilmente en un disfraz impactante. Ideal para quienes buscan un estilo audaz, con presencia arrolladora y sin concesiones.

Esta canción de 1998, se convirtió en uno de los temas emblemáticos de la carrera de la cantautora española. Es conocida por su ritmo energético y la potente interpretación vocal característica de Mónica Naranjo.

Carnaval, de Maluma

Para cerrar la lista, nada mejor que un título que lo dice todo. Carnaval, de Maluma, aporta ritmo urbano y un estribillo pegadizo que invita al baile inmediato. Es la banda sonora perfecta para salir a la calle con amigos, celebrar sin etiquetas y dejar que la música marque el paso de la noche.

El video de Carnaval se estrenó en enero de 2015 en la cuenta Vevo de Maluma en YouTube y cuenta con la participación la actriz y modelo estadounidense Alyssa Arce, entonces de 22 años. El clip ha superado los 230 millones de visitas en YouTube.

Con el decidido aporte de la estética y el vestuario, la música tiene el poder de crear personajes y despertar emociones colectivas. En Carnaval, el disfraz es importante, pero la actitud lo es aún más. Y pocas cosas definen mejor esa actitud que un buen tema sonando de fondo.

Porque al final, ningún look está completo sin su banda sonora. Este año, deja que sea la música la que elija tu personaje y convierta cada celebración en un escenario.

