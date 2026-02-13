Carnaval en Santa Elena: Balnearios alcanzan el 90 % de reservas hoteleras

Foto referencial. Los balnearios de Santa Elena reportan hasta un 90 % de reservas hoteleras durante el feriado de Carnaval.

A las puertas del feriado de Carnaval, la provincia de Santa Elena se perfila nuevamente como el destino predilecto, aunque con una marcada división en su demanda. Según la Cámara Provincial de Turismo, el sector norte —impulsado por Montañita, Ayangue y Olón— ya registra una ocupación de entre el 80 % y 90 %. En contraste, el eje urbano de Salinas y La Libertad avanza con un ritmo más pausado, situándose en el 60 %, con la expectativa de que el flujo de última hora complete las plazas disponibles este viernes 13 de febrero.

Para gestionar este aluvión de visitantes, la Gobernación ha articulado un plan de contingencia que movilizará a más de 1.700 efectivos, entre policías, militares, miembros de la Armada y vigilantes de la CTE. El blindaje incluirá puntos de control en los límites con Guayas y Manabí, apoyados por vigilancia aérea mediante un helicóptero y el estreno de un centro de monitoreo con cámaras en tiempo real para optimizar el tráfico en las zonas de mayor conflicto.

Salinas apuesta por la peatonalización y el control costero

El corazón del turismo peninsular, Salinas, implementará cambios drásticos en su movilidad para evitar el colapso del Malecón. Las autoridades han dispuesto que la avenida principal sea exclusivamente peatonal en horarios específicos desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero. Esta medida busca facilitar el desplazamiento de los bañistas que, además, contarán con la vigilancia de 65 salvavidas distribuidos en los balnearios de mayor concentración.

La restricción vehicular en el Malecón iniciará el sábado a las 18:00, extendiéndose progresivamente durante el domingo y lunes desde horas de la tarde, para concluir la madrugada del martes. Esta estrategia vial se complementa con el uso de tecnología de la CTE para agilizar el tiempo de respuesta ante emergencias en una ciudad que suele verse desbordada por la carga vehicular.

🚦 Activamos el Plan de Seguridad Vial por Carnaval 🇪🇨

Agentes, rescate y drones en vías principales.⁰🚗 Conduce con responsabilidad.⁰¡Tu vida depende de ti!#FeriadodeCarnaval #SomosPrevención #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/L4yGIr6tpj — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) February 13, 2026

El agua potable: La sombra del desabastecimiento

Sin embargo, el éxito del feriado depende de un factor crítico: los servicios básicos. Tras las recurrentes crisis de desabastecimiento en feriados anteriores, Aguapen EP ha acelerado la instalación de una nueva bomba para incrementar la producción de agua potable. El objetivo es mitigar el impacto de la alta demanda y evitar las quejas ciudadanas que empañaron temporadas pasadas.

Mientras el clima se mantiene caluroso con lluvias dispersas, la provincia se alista para una agenda que arranca este viernes. Desfiles, ferias gastronómicas y conciertos intentarán retener al turista en una jornada donde la seguridad y el suministro de servicios serán los verdaderos indicadores del éxito de la gestión local.

