Darío Benedetto, de los reclamos en el aeropuerto a goles decisivos en Barcelona SC

Sus tantos ante Técnico y Emelec han valido seis puntos en LigaPro. Cambia de chip y sueña con hazaña copera ante Botafogo

Desde su tenso recibimiento en el aeropuerto de Guayaquil, donde fue apretado por hinchas toreros que le exigían goles, Darío Benedetto cambió las críticas por el cariño de su hinchada.

El Pipa ha calmado los cuestionamientos de un sector que, debido a sus 35 años y una sequía goleadora en dos temporadas, dudaba que pudiera acercarse al nivel que, en su momento, lo llevó a ser convocado a la selección argentina.

En ese contexto, fue el DT César Farías quien insistió ante la directiva para ficharlo. Su arriesgada apuesta no pudo empezar mejor, ya que el delantero ha respondido con goles.

Darío Benedetto celebra el gol de la victoria para Barcelona SC en el Clásico del Astillero 2026 ante Emelec. CARLOS KLINGER

Sus dos tantos en la LigaPro, ante Técnico Universitario (fecha 1) y Emelec (fecha 3), ambos triunfos por 1-0, le han permitido al Ídolo sumar sus únicos seis puntos en la tabla de posiciones.

“Se los dije de un principio a la gente que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para ponerlos a ellos contentos y se lo estamos demostrando”, afirmó Benedetto tras la victoria ante el Bombillo.

Sobre su segundo gol en el Monumental, agregó sentirse contento por “jugar y ganar su Clásico del Astillero” y destacó el “gran esfuerzo” que viene realizando junto a sus compañeros. “En lo colectivo estamos contentos por el rendimiento del equipo. Hay que seguir trabajando con humildad y demostramos que estamos para grandes cosas”.

Impulso ante Botafogo

Salir fortalecido del Clásico del Astillero le permitirá a Barcelona SC viajar con confianza para la revancha ante Botafogo (1-1) del próximo martes 10 de marzo. En el Nilton Santos de Río de Janeiro, los dirigidos por Farías buscarán otra épica clasificación como visitantes para avanzar a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Gustavo Vallecilla, defensor del Barcelona SC, en acción durante el juego de ida ante Botafogo. Alex Lima

“Tenemos que jugar entre semana. Tenemos un partido muy importante por Copa contra un equipo que juega bien al fútbol. Lo pudimos lograr en Buenos Aires (ante Argentinos Juniors en la fase 2), y tenemos mucha fe en Brasil donde va a ser un partido muy duro”, afirmó el Pipa.

Por su parte, Farías, quien festejó con éxito su cumpleaños 53 en el Monumental, reveló la ilusión que genera la posible clasificación. “Vamos con la ilusión intacta para Brasil. Debemos recuperarnos del desgaste físico y emocional de estos partidos. Vamos con el coraje para atravesar esa neblina en el camino”.

