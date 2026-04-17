Idiomas en Guayaquil: aprender lenguas para conquistar el mundo

Publicado por Gabriel Cornejo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aprender idiomas abre puertas a becas y estudios en el exterior.

El inglés, francés y mandarín ganan espacio en Guayaquil.

Las certificaciones internacionales mejoran el perfil profesional estudiantil.

En Guayaquil, el aprendizaje de idiomas se ha convertido en una herramienta clave para la formación de estudiantes con visión global. Instituciones educativas y centros culturales impulsan programas que no solo enseñan lenguas extranjeras, sino que también abren oportunidades académicas, profesionales y culturales en distintos países, consolidando a la ciudad como un referente en educación internacional.

Más de un idioma en la formación estudiantil

“Formar en un tercer idioma implica también formar en comprensión cultural, pensamiento global y capacidad de adaptación a distintos contextos”, afirmó el rector Rodolfo Chang, al destacar la incorporación del chino mandarín en la malla curricular de Unidad Educativa Particular Politécnico - COPOL. Esta propuesta, respaldada por el Instituto Confucio, permite a los estudiantes acceder a certificaciones oficiales, becas y programas de inmersión en China.

Desde el aula, las docentes Li Yan, Long Bo y Fang Qingmin evidencian el impacto de esta apuesta educativa. “Los estudiantes ecuatorianos son más expresivos, dinámicos y participativos”, señalan, al comparar la experiencia con el sistema chino, donde el aprendizaje suele ser más estructurado. Esta interacción ha enriquecido la enseñanza, incorporando metodologías más activas y cercanas.

El proceso también ha implicado desafíos. “No dominar el español fue una barrera al inicio, pero el inglés se convirtió en un puente de comunicación”, explicó Long Bo. A esto se suma la adaptación pedagógica: “Comprender los intereses y motivaciones de los estudiantes ecuatorianos fue clave para diseñar clases más significativas”, añadió Fang Qingmin, resaltando la importancia del enfoque intercultural.

Las docentes coinciden en que la cultura ecuatoriana ha enriquecido su práctica. “La música, el movimiento y la expresión corporal facilitan la comprensión del idioma”, destacan, al integrar estos elementos en sus clases. Asimismo, resaltan las fortalezas de los estudiantes: “Su energía y disposición para interactuar fortalecen el aprendizaje colaborativo”, lo que incluso ha despertado interés por los caracteres chinos.

El francés también abre puertas

En paralelo, el aprendizaje del francés refuerza esta visión global. “El francés aporta nuevas culturas y latitudes con las que relacionarse”, afirmó Abelardo García Calderón, director del IPAC, al explicar que este idioma permite acceder a universidades de alto nivel en Europa y Canadá, muchas de ellas sin costo, gracias a certificaciones internacionales.

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Desde el ámbito académico, Guiomar García, directora académica del IPAC, enfatiza el impacto cognitivo del aprendizaje de lenguas. “Es un gimnasio para el cerebro”, sostuvo, al destacar que estudiar una tercera lengua mejora la capacidad de análisis, organización y resolución de problemas, además de preparar a los estudiantes para escenarios internacionales donde el francés es lengua oficial.

El dominio de lenguas extranjeras impulsa no solo la educación, sino también el emprendimiento y la inserción en mercados internacionales.Cortesía

Espacios culturales incentivan el inglés

El inglés, por su parte, sigue siendo la base de la internacionalización. “Ofrecemos más de 50 eventos culturales gratuitos al año para fomentar el intercambio entre Ecuador y Estados Unidos”, explicó Deborah Chiriboga, directora del Centro Ecuatoriano Norteamericano, quien añadió: “Capacitamos a comerciantes para que puedan ofrecer sus productos en inglés a turistas extranjeros”, evidenciando que los idiomas no solo abren puertas académicas, sino también oportunidades laborales y de emprendimiento.

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