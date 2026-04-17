Daniel Noboa habla de mejoras en la seguridad, economía e infraestructura: Esto dijo

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El presidente Daniel Noboa decidió presentar un informe sobre el primer trimestre de 2026, a poco más de un mes de que deba hacerlo ante la Asamblea Nacional en el Informe a la Nación. Según el primer mandatario, las cifras en productividad y seguridad mejoraron.

“Tomar las riendas del país exige firmeza, compromiso y disciplina”, señaló el jefe de Estado. También indicó que dichas mejoras se evidencian en tres ejes: seguridad, economía y obras.

¿Cuáles fueron las cifras que destacó Noboa?

Entre enero y marzo de 2026, las ventas a nivel nacional superaron los 63.200 millones de dólares, frente a los 57.700 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025. “Eso es un crecimiento del 9,4%, que es más actividad, más ingresos y más trabajo”, insistió.

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Otro punto en lo económico, según las cifras del Gobierno, tiene que ver con la inversión extranjera directa, que ya mostró una tendencia positiva. En ese marco, habló de los acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Estados Unidos.

Otra área a la que se refirió, aunque sin mencionar los proyectos concretos de su Gobierno, fue la infraestructura. Noboa señaló que 2026 será el año de la construcción y dijo que ese sector creció un 20%. Además, resaltó el crecimiento de las inmobiliarias, que llegó al 17,8%.

En ese punto abordó el tema de la vivienda, debido a las bajas tasas implementadas en la banca pública para la adquisición de inmuebles. “Este es el año de la construcción: la inversión ejecutada pasó de 42 millones de dólares a más de 533 millones de dólares”, señaló.

¿Cuáles fueron las cifras de seguridad?

El primer mandatario insistió en las cifras que ya fueron presentadas por el Bloque de Seguridad. Afirmó que las muertes violentas se redujeron en un 14% en comparación con el primer trimestre de 2025 y añadió que “marzo (2026) registró un 24% menos”.

“Este camino no lo hace un Gobierno solo. Se construye desde abajo, con su gente, con trabajo, con esfuerzo y con la convicción de que ustedes merecen lo que nunca antes les habían dado”, concluyó Noboa.