Inamhi pronostica fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas.
Inamhi pronostica fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas.canva

Inamhi advierte sobre fuertes lluvias en Ecuador entre el 20 y 24 de enero de 2026

Se espera que las precipitaciones sean más intensas en el interior del Litoral

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de Ecuador ha emitido una alerta meteorológica debido a la previsión de lluvias de intensidad variable que afectarán diversas regiones del país entre el martes 20 de enero (13:00) y el sábado 24 de enero de 2026.

Según el reporte oficial, se espera que las precipitaciones sean más intensas en el interior del Litoral, la región Amazónica y varias localidades de la Sierra. 

Deslizamientos en Caribán Bajo Loja

Deslizamientos y abandono institucional ponen en riesgo a familias de Carigán Bajo

El pronóstico indica que la mayor probabilidad de afectación ocurrirá entre el 21 y 22 de enero, con lluvias que podrían ocasionar inconvenientes a nivel de movilidad, así como un incremento en el caudal de ríos y quebradas.

Se espera que las tormentas vengan acompañadas de fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Zonas afectadas

  • Alta intensidad: Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas.
  • Moderado: Gran parte de la región Amazónica.
  • Mayor intensidad y persistencia: Pichincha, Bolívar, occidente de Imbabura y Cotopaxi, así como las zonas de la cordillera oriental sur de la región Interandina.

El Inamhi recomienda a la ciudadanía tomar precauciones durante estos días, especialmente en zonas vulnerables a desastres naturales, como deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos

