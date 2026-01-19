Deslizamientos y abandono institucional ponen en riesgo a familias de Carigán Bajo

Habitantes de este barrio de Loja piden acciones urgentes al Municipio para evitar tragedias

Deslizamientos y grietas se han registrado en el barrio Carigán Bajo, en Loja.

La tranquilidad del barrio Carigán Bajo, en la ciudad de Loja, se ha visto alterada desde mediados de diciembre, cuando los moradores comenzaron a notar que la tierra, en la parte baja del sector, empezaba a ceder. Lo que inicialmente parecía un problema aislado hoy se ha convertido en una amenaza real para la seguridad de varias viviendas y de las familias que las habitan.

Víctor Pacheco, presidente del barrio, explica que los deslizamientos se han ido agravando con el paso de los días y están directamente relacionados con la falta de alcantarillado en la parte alta del sector.

Alrededor de 20 familias no cuentan con este servicio básico y, ante la ausencia de una solución estructural, utilizan pozos sépticos con más de tres décadas de antigüedad. Las aguas residuales, al no contar con un sistema adecuado de evacuación, se filtran superficialmente y terminan debilitando el suelo en la parte baja del barrio.

Las consecuencias ya son visibles. Una vivienda presenta aproximadamente un 40 % de afectación estructural y, según la dirigencia barrial, unas 30 casas estarían en riesgo por la inestabilidad del terreno. Grietas, hundimientos y desplazamientos de tierra forman parte del paisaje cotidiano de este sector, generando preocupación constante entre los moradores.

Temor en Carigán Bajo por las lluvias

El temor se incrementa ante la proximidad del invierno. Las familias advierten que las lluvias podrían acelerar los deslizamientos y desencadenar una emergencia mayor.

“Aquí no solo está en juego una casa, está en riesgo toda una comunidad”, señala el presidente barrial, quien recalca la necesidad urgente de estudios técnicos y obras de mitigación, especialmente en la zona alta.

Los habitantes aseguran que han acudido en varias ocasiones al Municipio de Loja para exponer la problemática y solicitar atención; sin embargo, afirman que no han recibido respuestas ni acciones concretas.

Algunos moradores incluso recuerdan que trámites similares se han presentado años atrás, sin que se haya dado seguimiento a las solicitudes.

Mariuxi Espinosa, moradora del sector, confirma que las filtraciones de agua provenientes de la parte alta son una de las principales causas del problema.

Asegura que se han realizado acercamientos con los vecinos de esa zona, quienes también manifiestan no haber recibido apoyo institucional, lo que ha obligado a improvisar soluciones que hoy terminan afectando a todo el barrio.

A esta situación se suman reclamos por presuntas irregularidades en la facturación del servicio de agua potable. Vecinos denuncian cobros elevados pese a que no se habrían realizado lecturas periódicas de los medidores.

EXPRESO solicitó información al Municipio de Loja sobre estos temas; no obstante, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta alguna.

